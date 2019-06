Dans Popopop ce vendredi, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent les acteurs Chris Hemsworth et Tessa Thompson pour la sortie du prochain Men in Black le 12 juin en France.

Chris Hemsworth et Tessa Thompson au photocall de "Men In Black International" le 2 juin 2019 à Londres. © Getty / Dave Benett / WireImage

Ce sont des hommes, ou des femmes, ils s'habillent uniquement de noir, portent des lunettes noires et sont chargés de protéger la Terre de toutes les menaces de l'univers. Pour le quatrième épisode d'une des sagas ciné les plus cultes des années 90, Will Smith et Tommy Lee Jones laissent leurs costumes noirs dessinés par Paul Smith à Chris Hemsworth et Tessa Thompson, qui eux aussi étaient chargés de protéger la Terre des menaces de l'univers dans une autre saga ciné des plus cultes.

Dans ce nouveau Men in Black, direction le bureau Londres pour le tout nouvel agent M (Tessa Thompson) car une taupe aurait infiltré l'agence des hommes en noir. Pour découvrir de qui il s'agit, elle va devoir faire équipe avec le très expérimenté agent H (Chris Hemsworth).

Men in Black : International sortira dans les salles françaises mercredi 12 juin prochain. Mais avant ça et pour en parler Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent les deux acteurs principaux du film. Les deux icônes pop, Tessa Thompson et Chris Hemsworth sont les invités de Popopop aujourd'hui.

La pop liste de Chris Hemsworth et Tessa Thompson

Le livre de Chris Hemsworth : L'Art d'en avoir rien à foutre de Mark Manson

La film de Chris Hemsworth : La vie est belle de Frank Capra

La série de Tessa Thompson : Fleabag créée par Phoebe Waller-Bridge

La chanson de Chris Hemsworth : "Hold Me" des Teskey Brothers

La chanson de Tessa Thompson : "Bonnie and Clyde" de Serge Gainsbourg

La playlist de l'émission