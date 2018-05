Antoine de Caunes reçoit le musicien et compositeur césarisé pour la musique du film de Robin Campillo, 120 "Battements par minutes" : Arnaud Rebotini. Dans la deuxième partie de l'émission, un membre de la nouvelle association "Les ActupienNEs" viendra parler de la lutte contre le sida aujourd'hui.

Arnaud Rebotini en décembre 2017 à Paris © Getty / Foc Kan

Il est celui qui a signé la Bande Originale du film 120 Battements Par Minute de Robin Campillo. Le film a reçu le Grand prix du Festival de Cannes en 2017 et le César du meilleur film. En février dernier, lui recevait le César pour la Meilleure Musique de film ainsi que le Prix du Jury du Cannes Soundtrack 2017, la compétition sonore parallèle au festival.

Né à Nancy en 1970, il se produit sous son propre nom, mais aussi sous le pseudonyme Zend Avesta. Il est aussi l'un des fondateurs du groupe Black Strobe. C'était en 1997. Arnaud Rebotini et Ivan Smagghe décident de former le duo Black Strobe en 1997. Ensemble, ils sortent surtout des maxis et des remixes. Dix ans plus tard, Ivan Smagghe annonce qu'il abandonne le groupe à cause de « divergences musicales », peu avant la sortie de l'album Burn your own church. Arnaud se retrouve donc seul dans l'aventure, mais s'adjoint peu après les services de nouveaux collaborateurs pour les concerts : Bastien Burger, Benjamin Beaulieu et Siskid

Prochainement, il composera la musique du nouveau film de la réalisatrice suisse Bettina Oberli Le Vent tourne avec Pierre Deladonchamps et Mélanie Thierry. Un western qui raconte une histoire d'amour et d'adultère, avec une éolienne en toile de fond.

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit le DJ et compositeur césarisé Arnaud Rebotini.

Il sera en concert à Cannes le 11 mai à la Villa Schweppes et le 15 mai pour la soirée Talents Adami. Il mixera également le 19 juin à Paris à l’occasion du Festival du film des Champs Elysées et à Solidays le 23 juin.

Dans la deuxième partie de l'émission, Arnaud Rebotini sera accompagné de Romain Colson, le co-président de la nouvelle association de lutte contre le sida : ActupienNEs. Après la démission de l'ancien conseil d'administration d'Act Up, l'association anti-sida parisienne, l'ancien président Remy Hamai et quelques autres ont créé une nouvelle asso : Les ActupienNEs. La nouvelle association veut se placer du côté des malades -ou des patients- et leur redonner le contrôle sur leur vie, leur rapport au sida, en acquérant un savoir médical. Cela permet de dialoguer vraiment avec le corps médical qui trop souvent prend un pouvoir total sur les personnes séropositives.

La pop liste d'Arnaud Rebotini

Le livre : Hellfire écrit par Nick Tosches, paru en 1982. Le livre est une biographie du chanteur et pianiste Jerry Lee Lewis.

écrit par Nick Tosches, paru en 1982. Le livre est une biographie du chanteur et pianiste Jerry Lee Lewis. Le film : Il Casanova di Federico Fellini réalisé par Federico Fellini, sorti en 1976.

La chanson : "Behind the wheel", remixé par Shep Pettibone, originellement de Depeche mode, sortie en 1987 sur l’album Music for Masses.

La série : Les Sopranos, créée par David Chase, diffusée sur HBO entre 1997 et 2007.

Le Jeu video: Battlefield 1, jeu vidéo de tir à la première personne sorti en 2016 sur Xbox et PS4.

La pop culture selon Arnaud Rebotini :

C'est Manu Payet et Pier Paolo Pasolini qui font un grand écart, c'est plein de tiroirs, je suis issu de la pop culture même si j'ai des accointances pour la culture dite savante.

La pop news de Charline

Regardez le nouveau clip de Childish Gambino