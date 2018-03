A l'occasion de la sortie de son nouvel album Whatever it Takes, et de ses quatre concerts en France, Antoine de Caunes reçoit le maître britannique de la soul : James Hunter

James Hunter en 2016 à Austin © Getty / Gary Miller

Il est depuis 30 ans le maître blanc de la soul, le pendant masculin d’Amy Winehouse. Précurseur de la vague néo soul anglaise et compagnon de route d'Aretha Franklin, Etta James ou Willie Nelson, il s'est d'abord fait connaître sous le sobriquet de Howlin' Wilf. Repéré par Van Morrison, il accompagne le maître plusieurs années au début des années 1990.

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit James Hunter. Le mois dernier il a sorti son septième album Whatever it Takes avec son groupe The James Hunter Six. Il sera en concert pour 4 dates en France

Le 8 mars à la Boule noire à Paris

Le 9 mars à Alençon

Le 10 mars à Cléon

Le 22 avril à Calais

La pop liste de James Hunter

Un film : Touchez Pas Au Grisbi réalisé par Jacques Becker et sorti en 1954

Une série : Breaking Bad créée par Vince Gilligan; diffusée aux USA sur AMC entre 2008 et 2013 et en France sur Arte.