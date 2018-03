Bruno Solo est sur les planches du Théâtre de l'Atelier pour la pièce "Baby", il est l'invité d'Antoine de Caunes et de Charline Roux.

Le comédien Bruno Solo au micro d'Antoines de Caunes et Charlotte Roux © Maxppp / Franck Castel/Wostok Press

Pour jouer juste, il faut se fier à l'oreille, l'ennemi de l’acteur c’est l’œil ... C’est sans doute pour cela que la radio est souvent plus puissante que la tv.

Le grand public l'a connu en duo, sur M6 au côté d'Yvan Le Bolloc'h en parlant à côté d'une machine à café. C'était entre 2001 et 2004 dans Caméra Café. Mais c'est sur Canal+ qu'il a commencé à la télévision, en présentant un émission mythique du PAF : le TOP 50, déjà en compagnie de son comparse de toujours Yvan Le Bolloc'h.

Après la télévision, c'est au cinéma et maintenant au théâtre qu'il poursuit sa carrière. Aujourd'hui, il est à l'affiche de la pièce Baby, au Théâtre de l'Atelier, au coté d'Isabelle Carré, Camille Japy, Vincent Deniard et Cyril Couton. Une pièce écrite par l'américaine Jane Anderson, adaptée par Camille Japy et mise en scène par Hélène Vincent. Pour l'occasion, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Bruno Solo.

La pop culture c’est la curiosité mise à la portée de tous, une culture qui ne se veut pas élitiste et qui nourrit. C’est passer de Corto Maltese à Jules Verne ou Dostoïevski

Synopsis de "Baby"

Wanda et Al vivent dans une caravane sur un terrain de camping en Louisiane en 1989. Ils sont pauvres et attendent leur cinquième enfant. Rachel et Richard sont riches, travaillent dans le cinéma et vivent à Los Angeles mais, problème, ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Ils vont donc passer une annonce dans le journal pour en acheter un.

La pop liste de Bruno Solo

Un film : Spinal Tap, documentaire parodique sur un faux groupe d’heavy metal réalisé par Rob Reiner, sorti en 2000



Une série : Gomorra, série italienne créée par Roberto Saviano, diffusée sur Canal+ depuis 2014, et adaptée de son roman éponyme.

Un livre : Le Moine , roman de Matthew Gregory Lewis, publié en 1796 et traduit et raconté par Antonin Artaud en 1931

Une chanson : "All you need is Love" des Beatles sortie en 1967