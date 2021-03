Pour parler de la parution de son roman photo détourné, "Les Six Fonctions du langage", Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent l'autrice et plasticienne Clémentine Mélois.

Portrait de Clémentine Mélois, artiste plasticienne, écrivaine et auteure de "Les six fonctions de langage" (Seuil), à Manosque le 26 septembre 2019 lors du 21e festival littéraire "Les Correspondances". © AFP / Joël Saget

Elle est autrice mais aussi artiste plasticienne. Elle est également bibliomane depuis l'age de 9 ans, quand elle a remporté le premier d'un concours d'écriture organisé par les éditions Gallimard ; prix dont la récompense était : 365 livres. Les livres elle aime également les détourner, en plus de les lire et d'en écrire. C'est ainsi qu'en 2014 elle publie Cent Titres, recueil de cent couvertures de livres pastichées par l’image. Moby Dick est alors devenu Maudit Bic, Du côté de chez Swann : Du côté de Sichuan et L'écume des jours de Boris Vian s'est transformé en Légume des jours de Boris Viande.

Ses détournements de livres, elle a continué à les poster quotidiennement sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement. Ils étaient même exposés auparavant (et le seront une fois les salles rouvertes) à la Maison de la Poésie. Depuis 2017, elle est cooptée à l'Oulipo : l'Ouvroir de Littérature Potentielle; groupe d'écrivains innovants parmi lesquels Raymond Queneau, Georges Pérec ou le dernier lauréat du prix Goncourt, Hervé le Tellier.

Aujourd'hui, ce sont les romans photos des années 70 qu'elle s'amuse à détourner dans Les Six fonctions du langage son dernier ouvrage édité au Seuil. Pour en parler, Clémentine Mélois est l'invitée d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop-liste de Clémentine Mélois

Le livre : Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien

Le film : La cité de la peur de Les Nuls

Le personnage de série : John Cleese dans n'importe quel épisode de Monty Python's Flying Circus

La chanson : "Temporary Secretary" de Paul McCartney

Son son pop : le cri de WIlhem

La playlist de l'émission