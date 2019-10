Pour parler de son spectacle "Sensiblement viril", Antoine de Caunes accompagné de Charline Roux reçoit l'humoriste Alex Ramirès. Dans la deuxième partie de l'émission, ils accueillent le leader du groupe The Animals, Eric Burdon.

Le comédien et humoriste Alex Ramirès dans son spectacle "Sensiblement Viril" © Capture d'écran du spectacle "Sensiblement Viril"

Il est sensible et il est viril. Il est donc sensiblement viril et de ces deux qualités antinomiques il en a fait un spectacle qu'il a intitulé sobrement "Sensiblement Viril", un spectacle dans le lequel il évoque lui-même, un sujet qu'il maîtrise donc plutôt bien. Plus spécifiquement, il parle de son homosexualité et sa barbe rousse. Avec la complicité, l’amour et la mise en scène d’Alexandre Bialy, il a donc créé « Sensiblement Viril », un spectacle qu'il qualifie lui-même "loin des clichés, en toute sincérité, qui assume tout (même cette phrase)"

Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'humoriste Alex Ramires. Vous pourrez voir Alex Ramirès sur scène tous les mardis et mercredis au théâtre Trévise à Paris et en tournée dans toute la France : toutes les dates sont à retrouver ici.

La pop-culture selon Alex Ramirès

C'est Beyoncé et Lady qui font une chanson avec des samples d'une vieille musique remixés. A un moment, il y a Pitbull qui passe, il va faire deux singles et on va plus le revoir et à ce moment là on s'est dit qu'on était le roi de la soirée.

Dans la deuxième partie de l'émission, ils accueillent Eric Burdon leader du groupe The Animals qui sera ce soir sur la scène mythique de l'Olympia.

La pop-liste d'Alex Ramirès

Le livre : Souvenirs de moments uniques de Domas

Le film : Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry sorti en 2004

La série : Desperate Housewifes

La chanson : Somewhere only we know de Keane

La playlist de l'émission