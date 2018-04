A l'occasion de la sortie de son nouveau roman, A l’aube, Antoine de Caunes reçoit l'écrivain Philippe Djian. Dans la deuxième partie de l'émission, Anne de Hey!, rédactrice en chef du magazine "Hey! Modern Art et Pop culture" viendra présenter son magazine.

Philippe Djian en mai 2016 à Cannes © Getty / Pool

Il a connu le succès avec son roman 37°2 le matin, sorti en 1984 et adapté au cinéma deux ans plus tard. Des romans, il en a écrit 28 autres, dont quatre adaptés au cinéma : Bleu comme l'enfer, Impardonnables, Incidences (adapté sous le titre L'amour est un crime parfait) et dernièrement « Oh… », porté au cinéma par Paul Verhoeven en 2017 sous le titre Elle avec Isabelle Huppert.

Il commence l'écriture alors qu’il travaille dans un péage, la nuit, à la Ferté-Bernard par des nouvelles qui composeront 50 contre 1. Il se rend chez Gallimard pour les montrer à Jean Denoël, mais il apprend que ce dernier est mort… il laisse alors son recueil à la standardiste , son recueil n’est pas retenu par le comité de lecture de la NRF qui le juge "en dehors de la littérature".

Aujourd'hui, il sort son nouveau roman A l'Aube, chez Gallimard.

En littérature, on ne peut pas tout réinventer, mais on peut opter pour un certain décalage.

"États-Unis, côte Est, non loin de Nantucket. Marlon et sa sœur Joan viennent d’enterrer leurs parents, morts dans un accident de voiture. Ils doivent maintenant se débrouiller seuls avec la maison, les souvenirs qui la peuplent, et apprendre à vivre ensemble, eux qui n’ont plus cohabité depuis longtemps. Surgit Howard, un vieil ami de la famille. Il cherche à les convaincre d’entreprendre de mystérieuses fouilles dans la cave – tout en dissimulant ce qu’il espère y trouver. L’intrusion ne plaît pas du tout à John, le shérif de la ville, qui vient proposer son aide. Mais Howard est très tenace. Pas évident, dans ces conditions, de faire son deuil…"

Le nouvel opus de Hey! / Hey!

Dans la deuxième partie de l'émission, la rédactrice en chef du magazine Hey! Modern art & Pop culture, Anne de Hey! viendra nous parler de la prise d'indépendance de son magazine. Depuis 2017 et sa levée de fond réussie et faite via un financement participatif, Hey! n'est pas édité par une grande maison d'édition.

La pop liste de Philippe Djian

Un film : Mommy, réalisé par Xavier Dolan, et sorti en 2014

Une série : The Deuce, série HBO créée par David Simon

Essais sur l'art de la fiction de Robert Louis Stevenson

de Robert Louis Stevenson Une chanson : "Shade" de la rappeuse IAMDDB sorti en 2017 sur l’album Hoodrich, vol. 3