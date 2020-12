A l'occasion de la parution de sa biographie "Electrique", Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le musicien Yarol Poupaud.

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le compositeur et guitariste Yarol Poupaud pour parler de son autobiographie "Électrique" parue le 12 novembre aux éditions Plon.

« Je suis né à huit ans et demi, le jour de la mort d’Elvis Presley. » Yarol Poupaud n’avait pas de plan B, il serait musicien ou rien. La musique, c’est l’histoire de sa vie, et c’est une histoire sérieuse : une passion dévorante, une façon de vivre, de s’habiller, de ne pas dormir, de penser. Alors, il y a eu la première guitare et les accords laborieux, vite remplacée par une deuxième, électrique celle-là, puis FFF, Niagara, MUD... et Johnny.

Une incursion barrée dans l’univers du rock’n’roll, avec pour guide un homme au talent solaire dont la trajectoire électrique a épousé celle de la musique.

La pop liste de Yarol Poupaud :

Son livre culte : Au coeur des ténèbres de Joseph Conrad

de Joseph Conrad Son film culte : Alice dans les villes de Wim Wenders

de Wim Wenders Son personnage de série culte : Fonzie dans Happy Days

dans Happy Days Sa chanson culte : I shot the sheriff de Bob Marley

Le son qui lui évoque la pop culture :

Le bruit d’un jack de guitare qu’on branche et le souffle avec le buzz de l’ampli qu’on entend avant de jouer

