Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le dessinateur Enki Bilal. Renan Cros notre pop chroniqueur nous parle Série tv.

Enki Bilal © Getty / Foc Kan

Le dessinateur et scénariste de bande dessinée publie chez Casterman un nouvel ouvrage, BUG, dont le récit se déroule dans un monde privé de son addiction digitale suite à un immense bug informatique.

La Pop culture c’est la rencontre entre entre deux mots : populaire et exigence. Enki Bilal

Dans BUG, tous les disques durs sont effacés, toutes les données ont disparu : plus d’archives, plus de codes, plus rien. L’ampleur et la simultanéité du crash qui secoue le monde paraissent dépasser l’entendement : le monde s’y trouve laissé à l’arrêt. Enki Bilal imagine un 13 décembre 2041 marqué par un Bug Numérique Généralisé (ou BNG) éclatant à l’échelle de la planète ; provoquant la déconnexion totale de tous réseaux, communications, et machines connectées.

La Pop Liste d'Enki Bilal :

Un film : Stalker, Andreï Tarkovski, 1989

Une série : Le Prisonnier, George Markstein et Patrick McGoohan, 1967

Un ouvrage : L'échiquier du mal, Dan Simmons, 1989

Un titre musical : Creep, Radiohead, 1992

Enki Bilal a également récemment illustré la publication hors-série de Libération "Voyage au cœur de l’IA. Comment l’Intelligence Artificielle va changer nos vies", actuellement en librairie. Il sera présent le 24 janvier dans le cadre du Forum Libération/ France Inter dans le cadre de la conférence "L'IA dans nos têtes".

>> Bug, Casterman, 2017

>> Voyage au cœur de l’IA, en vente en kiosque depuis le mercredi 20 décembre.

Renan Cros, notre Pop chroniqueur vient nous parler de la série préférée de Melania Trump : "How to get away with murder" disponible sur Netflix. Faut-il y voir un appel au secours de la première dame ?