A l'occasion de son nouveau spectacle "Epilogue" qu'elle présente au Paradis Latin puis en tournée dans toute la France, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent une des humoristes préférées des Français : Florence Foresti.

l'humoriste et comédienne Florence Foresti à Cannes le 28 mai 2017 © AFP / LOIC VENANCE

« Se couper la frange toute seule, c'est comme aller chez Ikea un dimanche: tu sais que ça va être un fiasco, mais tu le fais quand même. » C'est elle qui le dit dans son nouveau spectacle Epilogue, son sixième seul en scène depuis le début de sa carrière.

Elle a grandit, fait ses études et commencé au théâtre à Lyon en trio avec Céline Iannucci et Céline Giroud dans le groupe Les Taupes Models. Elle se fait remarquer et lance son premier seule en scène en 2001 Manquerait plus qu'elle soit drôle. Le grand public l'a découvre à la télévision en 2004 sur Canal+ dans l'émission 20h10 Pétantes dans la pastille la "Bern Academy", parodie de la Star Academy dans laquelle 4 jeunes femmes célibataires se battent pour séduire Stéphane Bern.

Puis ce sera chez Laurent Ruquier dans On a tout essayé puis On n'est pas couché, des émissions dans lesquelles elle campera des personnages récurrents : Brigitte la bimbo ; Clotilde, lycéenne révolutionnaire ; Anne-Sophie de la Coquillette, la châtelaine ; Michelle deux L-E ; Catherine Barma, la productrice de l'émission ; Lady Zbouba, une jeune femme des banlieues ; Belle-maman Myriam, parodie de la belle-mère de Laurent Ruquier ; Younelle Jospine, une voyante « homonyme » de Lionel Jospin ; Dominique Pipeau, ministre des Affaires problématiques. Elle parodiera également des célébrités : Madonna, Isabelle Adjani ou encore Paris Hilton.

C'est moi la culture pop. Je crois que j'incarne la culture-pop. J'en fais partie et je ne suis nourrit que de ça. Je n'ai pas fait d'étude, je viens d'une famille où on ne se transmettait pas grand chose culturellement. Ma culture elle est complètement pop

Elle enchaînera avec quatre autres seule en scène : Florence Foresti fait des sketches entre 2004 et 2006 ; Mother Fucker sur sa maternité entre 2009 et 2011 ; Foresti Party à Lyon et à Paris Bercy (qu'elle admet avoir loué après y avoir vu George Michael en concert) en 2012 ; Madame Foresti entre 2014 et 2015 sur sa vie de quarantenaire. Aujourd'hui elle épilogue dans son spectacle du même nom qui reprendra les lundis et mardis du 14 janvier au 16 avril au Paradis Latin

Florence Foresti est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux dans Popopop aujourd'hui.

Vous pourrez retrouver Florence Foresti en tournée dans toute la France mais aussi en Suisse et à Belgique :

Les 6 et 7 mai à Lille

Les 13 et 14 mai à Toulouse

Les 20 et 21 mai à Aix en Provence

Les 27 et 28 mai à Bordeaux

Le 3 juin à Dijon

Le 4 juin à Strasbourg

Les 10 et 11 juin à Bruxelles

Les 17 et 18 juin à Nantes

Les 24 et 25 juin à Genève

Les 1er et 2 juillet à Rennes

La pop liste de Florence Foresti

Son livre culte : 37.2 le matin de Philippe Djian

Son film culte : Mes meilleurs copains réalisé Jean-Marie Poiré

Sa chanson culte : "Modern Love" de David Bowie

Sa série culte : toutes les séries de Ricky Gervais

La playlist de l'émission