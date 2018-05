A l'occasion d'une émission spéciale Kids, Antoine de Caunes reçoit deux icônes pop de nos chères têtes blondes : le chanteur pour enfant qui remplit les Zéniths, Aldebert et l'auteur jeunesse qui signe notamment la BD la plus vendue chez les 8-16 ans, Mortelle Adèle : Mr Tan alias Antoine Dole.

Aldebert et Mr Tan © AFP / Guillaume Souvant // Joël Saget

La pop culture, c'est pour tout le monde peu importe l'âge. La preuve aujourd'hui dans Popopop pour émission placé sous le signe de la jeunesse. Pour une émission spéciale dédiée à la pop culture pour les kids, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit les idoles de 5-15 ans : le chanteur Aldebert et l'auteur, entre autre de la BD Mortelle Adèle, Mr Tan alias Antoine Dole.

Aldebert

La pop culture ce serait un personnage à la croisée d'Andy Warhol et de Fred Mercury avec sur le dos un déguisement de Magneto. Aldebert

Quatre albums vendus au total à 500 000 albums dont le dernier certifié Disque d’Or en moins de 3 mois ; 700 concerts et encore 300 à venir qui vont rassembler plus de 400 000 parents et enfants, le chanteur Aldebert est un véritable phénomène chez les kids. Sa carrière de chanteur a débuté en 1999 dans un groupe de rock métal : les "Whyte". En 2008, il se lance dans la musique pour "enfants et grands enfant" avec son album Enfantillages, certifié aujourd'hui disque de platine.

Les enfants sont rock’n’roll par nature.

Deux autres volumes sortiront en 2013 et 2017, certifié respectivement disque de platine et disque d'or. Ses inspirations : Anne Sylvestre et Steve Warning mais également Prévert et Queneau pour les textes. Dans ses albums, on retrouve des duos avec entre autre : Maxime le Forestier, Marcel Amont, Élodie Frégé, Renan Luce, Tith, Bénabar, Louis Chedid, Claire Keim, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade, Zaz, Mathias Malzieu (chanteur du groupe Dionysos), Gaëtan Roussel, Tryo, Thomas VDB et Charles Berling.

Vous pourrez retrouvez Aldebert en tournée

le 12 mai à la cité des Congrès à Amiens

le 13 mai au Capitole à Châlons-en-champagne

le 27 mai au théâtre de Thionville

le 12 juillet au théâtre Silvain à Marseille

le 14 juillet aux Francopholies de La Rochelle

le 6 octobre à la Gare du midi à Biarritz

le 7 octobre à la cité des congrès à Nantes

le 12 octobre à la Bordeaux Métropole Arena

le 13 octobre au Zénith d'Orléans

le 20 octobre au Palais Nikaïa de Nice

le 10 novembre au Micropolis à Besançon

le 11 novembre à la Halle Tony Garnier à Lyon

le 25 novembre au Zénith de Paris

Antoine Dole

La culture pop c’est un peu l’inverse d’un rendez-vous amoureux au cours duquel on essaye de prouver son excellence en trichant un peu, c’est le film qu’on adore regarder le dimanche sous la couette et les livres qu’on a vraiment lus et pas ceux qu’on fait mine d’avoir lus. A. Dole

Antoine Dole est à la fois auteur de roman et de bande-dessinée jeunesse. Sa carrière d'auteur a commencé en 2008 lorsqu'il publie Je reviens de mourir aux éditions Sarbacane. D'entrée de jeu, avec ce roman, il dénote du reste du paysage de a littérature jeunesse, notamment pour son écriture frontale. En janvier 2013, Antoine Dole, il se fait remarquer avec son quatrième roman. Intitulé À copier cent fois (toujours aux éditions Sarbacane), ce court récit traite des violences scolaires ; un roman salué par la critique qui lui permettra de partir à la rencontre des collégiens de France. L'an dernier sortait son neuvième roman, Naissance des cœurs de pierre, chez Actes Sud Junior, qui reçu la mention spéciale du jury pour la première édition du Prix Vendredi, surnommé "Le Goncourt de la littérature jeunesse"

Adèle se nourrit de toutes les bêtises que font les enfants de mes amis.

Antoine Dole est également connu sous le pseudonyme de Mr Tan avec lequel il signe un des best-seller de littérature jeunesse : la bande dessiné Mortelle Adèle (édité chez Tourbillon), vendue à plus de 1 000 000 d'exemplaires. Mortelle Adèle c'est l'histoire d'Adèle, une petite fille aux cheveux roux et au caractère bien trempé, qui porte un regard des plus cyniques sur le monde qui l'entoure.

La pop liste d'Aldebert et Antoine Dole

Le film d'Antoine Dole : Alien réalisé par Ridley Scott et sorti en 1979

Le livre d'Aldebert : Journal d'un vampire en pyjama écrit par Mathias Malzieu et publié en 2016

écrit par Mathias Malzieu et publié en 2016 La série d'Antoine Dole : Buffy contre les vampires, série créée par Joss Whedon, diffusée entre 1997 et 2003

La chanson d'Aldebert : "Chop Suey!"du group System of a Down, un morceau sorti en 2001 sur l’album Toxicity