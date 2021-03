A l'occasion de la sortie de son cinquième album "Doppelgänger", Antoine de Caunes et Charline accueillent le musicien mais également romancier, Joseph d’Anvers.

Portrait de Joseph d'Anvers, auteur-compositeur-interprète avec l’album Doppelgänger ( Label : Doppelgänger). © Patrice Normand:

Il a commencé sa carrière dans le cinéma comme chef opérateur sur de nombreux films. Il se met en parallèle à la musique devant guitariste et chanteur des groupes Polagirl et Super 8. Suite à une opération des cordes vocales, sa voix change et sa manière de chanter. Il se met alors à composer ses propres chansons et sort en 2006 son tout premier album Les choses en face. Dessus, on trouve notamment un duo avec Miossec.

Il écrira ensuite pour Dick Rivers un album entier, L'Homme sans âge sorti en 2008 et sort la même année son deuxième album Les Jours sauvages. Suivrons deux autres albums Rouge Fer en 2011 et Les Matins blancs en 2015.

Entre temps, il fait un tour par la case littérature avec trois romans : La nuit ne viendra jamais, Les jours incandescents, et Juste Une Balle Perdue, sorti l'an dernier aux éditions Rivages.

Aujourd'hui, il revient avec un cinquième album, Doppelgänger soit le double allemand. Pour parler de lui et de son double, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent Joseph d'Anvers.

La pop-liste de Joseph d'Anvers

Le livre : Price de Steve Tesich

Le film : Retour vers le futur de Robert Zemeckis

Le chanson : "The Ghost of Tom Joad" de Bruce Springsteen

Le personnage de série : Jack Shephard dans LOST : Les Disparus

Le son qui lui évoque la pop-culture : Le bip d’une montre Casio

