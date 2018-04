A l'occasion de la sortie de ses énigmes de l'histoire de France, Antoine de Caunes reçoit l'historien, spécialiste de l'Ancien Régime Jean-Christian Petitfils. Dans la deuxième partie de l'émission, c'est l'histoire de l'URSS qui sera revisitée avec le réalisateur de l'excellent film "La Mort de Staline".

Il est diplomé de Sciences Po Paris et de la Sorbonne, docteur en sciences politique. En 1995, après plus de 25 ans de travail il sort un ouvrage étonnant sur le roi Louis XIV, un ouvrage qui mêle parcours biographique du Roi Soleil et travaux de science politique au sein de la cour du roi. Auparavant, il avait déjà signé les biographies des personnages du Grand Siècle : Lauzun, d'Artagnan, Madame de Montespan, Louise de La Vallière, Philippe d'Orléans. Après Louis XIV, c'est aux autres rois de la lignée qu'il s'intéresse, Louis XIII, Louix XV et Louis XVI

En 2011, il s'intéresse à Jésus dans un livre éponyme. Un énorme succès en librairie, puisqu'il se vend à plus de 160 000 exemplaires. Au total c'est plus de 30 ouvrages historiques qu'il a signés, notamment certains sur des faits-divers : le Masque de fer, l'Affaire des poisons, l'Assassinat d'Henri IV.

Aujourd'hui, il sort Les énigmes de l'histoire de France (édité chez Perrin), un livre qui veut raconter la grande Histoire en se centrant sur les petites histoires. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Jean-Christian Petitfils.

Dans la deuxième partie de l'émission, c'est un autre qui revisite l'histoire à sa manière, l'histoire de l'URSS au moment de la succession de Staline. Après avoir parlé de la bande dessinée La Mort de Staline dans Popopop (une émission à réécouter ici), Antoine de Caunes et Charline Roux parlent aujourd'hui de son adaptation au cinéma avec le réalisateur Armando Iannucci.

La history pop liste de Jean-Christian Petitfils

Un livre : Le Vicomte de Bragelonne écrit par Alexandre Dumas

écrit par Alexandre Dumas Un film : Barry Lyndon réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1975.

Une série : Downton Abbey, créée par Julian Fellowes, diffusée sur ITV entre 2010 et 2015.

Une chanson : "Plaisir d'amour", extrait d’une nouvelle de Jean-Pierre Claris de Florian, publiée et mise en musique en 1784.

La pop culture selon Jean-Christian Petitfils :