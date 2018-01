Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, ainsi que Frédéric Bosser, rédacteur en chef de la nouvelle revue Les Arts Dessinés.

Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro en septembre 2017 à la Halle Saint Pierre © Getty / Foc Kan

Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro sont dans les studios de Popopop afin de présenter une exposition fortement pop, cabinet de curiosité cinématographique et fantastique sobrement intitulé “Caro/Jeunet”.

Si singulier il y a, il me semble que l’association bicéphale que nous avons constituée avec Jean-Pierre Jeunet fut l’une des choses les plus singulières du paysage cinématographique français. Deux cinéastes visuels qui renouent avec les origines du cinématographe… Pour ma part, notre filiation revendiquée avec Meliès et l’art forain, trouve naturellement sa place à la Halle Saint Pierre qui a toujours su accueillir ceux qui marchent en dehors des clous…

LA POP LISTE DE JEAN-PIERRE JEUNET

Un livre : Paroles de Jacques Prévert et Tokyo Montana Express de Richard Brautigan

Un film : Jean de Florette, Claude Berry, 1986

Une chanson : Il est cinq heures, Paris s’éveille, Jacques Dutronc, 1968

Une série : Mission impossible, Bruce Geller

LA POP LISTE DE MARC CARO

Un film : BLAME! d’après le manga de Tsutomu Nihei

Un livre: Drawing from Objects de John Goodison

Une chanson : « TVOD » de The Normal, 1978

Une série : Les Shadocks, Jacques Rouxel, 1968

Un jeu vidéo : Scorn

LA HALLE SAINT PIERRE

présente l’exposition

CARO / JEUNET

du 7 septembre 2017 au 31 juillet 2018

Frédéric Bosser est le rédacteur en chef d'une nouvelle revue trimestrielle Les Arts dessinés. Ce nouveau mook est entièrement consacré au travail et à l’influence des artistes et artisans du trait. Un projet inédit dans son genre, grand public, pour tous les curieux et amoureux du dessin.

Passionné du dessin comme de la presse, et fort de son expérience d’éditeur de presse papier spécialisée dans la BD et du succès de ses deux premiers titres, Frédéric Bosser a souhaité créer une revue qui raconte quand et comment le dessin s’introduit dans toutes les formes d’art,