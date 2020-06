16h dans Popopop, on réécoute l'émission du 22 janvier 2019 avec le chanteur Bilal Hassani. A 16h40, Antoine de Caunes et Charline Roux se connectent avec le comédien Pierre Deladonchamps pour parler de la série "Romance", ce soir sur France 2.

L'acteur Pierre Deladonchamps sur le tapis rouge avant la cérémonie de remise du 45e Festival du film américain de Deauville le 14 septembre 2019. © AFP / LOIC VENANCE

16h - L'archive : Bilal Hassani

Il était venu dans Popopop en janvier 2019 alors qu'il n'était pas encore le candidat français au concours de l'Eurovision à Tel Aviv, son titre "Roi" n'était pas encore devenu un énorme tube, son premier album "Kingdom" n'était pas encore sorti, et il n'avait pas encore son million d'abonnés sur YouTube.

Il est également revenu dernièrement nous parler de son confinement et de la sortie de son nouveau single "Fais le vide". Et le clip de "Fais le vide", réalisé pendant le confinement avec des vidéos de ses fans et quelques guest stars dont : Loic Prigent, la drag queen Nicky Doll et la star des réseaux sociaux Nabilla vient de sortir.

On rembobine le Popopop de Bilal Hassani.

16h40 - L'interview déconfinement : Pierre Deladonchamps

A l'occasion de la diffusion sur France 2, ce soir à 21h05 de la série Romance, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent à distance le comédien Pierre Deladonchamps.

Il y incarne, Jérémy 32 ans habitant à Paris. Un jour Jérémy découvre le "Wonderland", un club où on chante et on danse le rock. Il s'y fait embaucher et va tomber amoureux d'une mystérieuse femme, Alice sur une photo prise à Biarritz dans les années 60. Grâce au Wonderland, Jeremy va remonter le temps et se retrouver dans le Biarritz des années 60 avec le début du surf ; l’arrivée du rock ; le soleil et l’insouciance. Il va alors rencontrer la mystérieuse Alice qui elle aussi cache un lourd.

Romance aurait du être en compétition en mars dernier au festival Series Mania.

La pop-liste de déconfinement de Pierre Deladonchamps