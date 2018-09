A l'occasion de la présentation de leur création musicale "Sous le soleil exactement" au Scénacle de Besançon, Antoine de Caunes accompagné de Charline Roux reçoit Arnaud Cathrine et Florent Marchet.

Arnaud Cathrine et Florent Marchet © AFP / Joël Saget

Le premier a toujours vécu dans le monde de culture puisque ses parents étaient propriétaires d'un théâtre qui accueillait de nombreux musiciens. Il a d'ailleurs commencé le piano à l'age de cinq ans. Le second a étudié les lettres modernes et a écrit une trentaine de livres mais est également un passionné de musique : son grand-père lui a appris le chant et le piano.

Le premier c'est Florent Marchet, auteur, compositeur et interprète. En 2001, il enregistre ses premières chansons dans son propre appartement. Son titre "Tous Pareil" apparaîtra l'année suivante sur une compilation du magazine Les Inrocks. Il a par la suite collaboré avec la chanteuse Clarika pour laquelle il a composé des chansons mais aussi avec Élodie Frégé et Axelle Red. Son dernier album Bambi Galaxy date de 2014.

Le second c'est Arnaud Cathrine, écrivain de son état. Il commence l'écriture à l'âge de 15 ans. Il écrit alors des nouvelles et beaucoup de romans interrompus à la fin du premier chapitre et publie finalement son premier roman, Les Yeux secs, en 1998. Depuis, il a fait paraître une trentaine de livres, en littérature générale et en littérature jeunesse, dont, en 2015, Pas exactement l’amour, qui a reçu le Prix de la Nouvelle de l’Académie Française. Il dit être devenu écrivain « le jour où il a renoncé à vouloir être chanteur ».

Leur première collaboration date de mars 2008. Ils avaient alors sorti un livre-disque : Frère animal. Un livre écrit par Arnaud Cathrine et composé par Florent Marchet.

Aujourd'hui ils collaborent à nouveau à l'occasion de la création musicale Sous le soleil exactement qui se tiendra le samedi 15 septembre à 14h30, au Scénacle à Besançon, dans le cadre du festival Livres dans la boucle. Pour l'occasion, Arnaud Cathrine et Florent Marchet sont les invités d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La définition de la pop culture de Florent Marchet

C'est une chambre d'ado en désordre, avec plein de couleurs.

La définition de la pop culture d'Arnaud Cathrine

C'est ce qui m'a sauvé de l'esprit de sérieux et qui m'a autorisé à sortir de ma chambre d'écriture.

La pop-list d'Arnaud Cathrine et Florent Marchet

le livre culte d'Arnaud Cathrine : Fou de Vincent d'Hervé Guibert (1989)

(1989) le film culte de Florent Marchet : Captain Fantastic de Matt Ross (2016)

(2016) la série culte de Florent Marchet : The Affair de Sarah Treem et Hagai Levi

la chanson culte d'Arnaud Cathrine : "Drouot" de Barbara, extrait de L'Aigle noir (1970)

