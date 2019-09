Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit la troupe du cabaret Madame Arthur. En fin d'émission, ils reçoivent Gurinder Chadha et Viveik Kalra, réalisatrice et comédien du film "Music of my life".

Artistes du cabaret Madame Arthur, le 28 mars 2019 à Paris. © Getty / Foc Kan / WireImage

C'est un des plus anciens cabarets parisiens, au 75bis de la rue des Martyrs dans le 18è arrondissement de Paris. C'est aussi le plus ancien cabaret travesti de Paris qui accueillit des noms mythiques : Coccinelle, Baddabou ou encore Bambi.

Après des années de fermeture, le cabaret a réouvert en 2015 avec une nouvelle troupe de créatures parmi lesquelles Charly Voodoo, Lola Dragoness, Brenda Mour et Clochette.

Pour parler du cabaret Madame Arthur, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent les créatures du cabaret.

On aimerait être dans la pop-culture mais on reste dans l'underground. C'est quand on commence à gagner de l'argent qu'on entre dans la pop-culture. La pop culture c'est l'underground qui arrive à maturité. C'est ce qui arrive à ressembler plein de personnes pour créer un moment de grâce.

En fin d'émission, ils sont partis à la rencontre de Gurinder Chadha, réalisatrice du film "Music of my life" ainsi que l'acteur Viveik Kalra qui interprète Javed, un adolescent qui grandit à Luton dans les années 80 et dont la vie va être bouleversée le jour où un de ses camarades va lui faire découvrir Bruce Spingsteen.

Music of my life sortir dans les salles françaises le 11 septembre prochain.

La pop liste des créatures de Madame Arthur

Le livre de Brenda Mour : L’Incal , série de bande-dessinée, dessinée par Moebius et scénarisée par Alexandro Jodorowsky.

: , série de bande-dessinée, dessinée par Moebius et scénarisée par Alexandro Jodorowsky. Le film de Charly Voodoo :_ La leçon de Piano _réalisé Jane Campion, sorti en 1993

:_ _réalisé Jane Campion, sorti en 1993 La série de Lola Dragoness : Absolutely Fabulous de French & Saunders

: de French & Saunders La chanson de Clochette : " Ta douleur " de Camille

: " " de Camille La chanson de Lola Dragoness : "La fille à Maman" de Patachou

La playlist de l'émission