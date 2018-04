A l'occasion de la sortie de son nouveau film, L'Ile aux Chiens, Antoine de Caunes reçoit le réalisateur multi-oscarisé : Wes Anderson

Wes Anderson au Moma pour L'ïle des chiens © Getty / Lars Niki

Il se fait connaitre du grand public en 1998 avec son deuxième long métrage : Rushmore. Il connaîtra ensuite le succès en 2001 avec La Famille Tenenbaum dans lequel il fera tourner Ben Stiller et Bill Murray. Bill Murray qui jouera ensuite dans son film suivant, La Vie aquatique sorti en 2004.

En 2009, il se met au film d'animation avec son Fantastic Mr. Fox, adaptation cinématographique du roman de Roadl Dahl, un film qui lui vaudra deux nominations aux Oscars l'année suivante (meilleur film d'animation et meilleure musique).

En 2014, c'est l'apogée pour lui avec son film (presque culte) The Grand Budapest : succès critique et dans les salles, puisque le film totalise près de 1,5 millions d'entrées en France. Un film qui lui vaudra de remporter le grand prix du jury de la Berlinale en 2014, le Golden Globe de la meilleure comédie en 2015, 5 BAFTA et 4 Oscars.

Aujourd'hui, il est de retour sur grand écran avec un deuxième film d'animation : l'Ile aux Chiens, une métaphore sur l'univers concentrationnaire. Dans le futur, au Japon en raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Wes Anderson est l'invité exceptionnel d'Antoine de Caunes et de Charline Roux.

La pop liste de Wes Anderson :

Un film : Les 400 coups réalisé par François Truffaut sorti en 1959

Une série : Breaking Bad, créée par Vince Gilligan, diffusée entre 2008 et 2013 sur AMC

Une chanson : "l'Aigle Noir" de Barbara parue en 1970 sur l'album éponyme