Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le dessinateur et sinologue Jul, tout juste rentré de Chine avec le président Macron.

Jul, le dessinateur en 2013 © Maxppp / Levain Céline

Jul, dessinateur mais aussi sinologue, conte au micro d'Antoine de Caunes ses aventures jupitériennes dans l'Empire du Milieu : ce dernier a accompagné Emmanuel Macron dans le cadre de son voyage officiel en Chine et offre le récit exclusif de son épopée pop à Popopop.

Re-digérer et détourner la culture pop c’est ma marque de fabrique !

LA POP LISTE DE JUL

Le réalisateur de Silex and The Citysigne par ailleurs, aux côtés de Charles Pépin, un nouvel ouvrage : 50 Nuances de Grecs, brillante collision entre la grande liberté grecque et les normes de notre chère société de consommation.

C’est une BD d’humour avec un maximum de savoir dedans.

"Avec l’humour ravageur et l’esprit malicieux qui ont fait le succès de leurs albums philosophiques, Jul et Charles Pépin puisent à la source de notre civilisation. Les affaires louches de « Dyonisos la Saumure » au Carloton de Delphes ou les soupçons d’emploi fictif de Pénélope à Sablé-Sur-Sparte : les aspects les plus sombres de notre société nous sont ainsi dévoilés. Redonner vie à la mythologie et nous aider à survivre en ces temps de présidence « jupitérienne », c’est le défi espiègle et fou de « 50 Nuances de Grecs ». "

En seconde partie d'émission, le marionnettiste Pascal Meunier, rejoint les studios de Popopop.

Ce dernier a notamment collaboré au projet initial des Minikeums dans les années 1990, et a repris du service lors de la création d’une nouvelle génération de marionnettes l’année dernière. La nouvelle saison est diffusée depuis le 11 décembre 2017 sur France 4, du lundi au vendredi (à 16h30).