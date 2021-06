A l'occasion de la sortie de "Back the way we came", la compilation qui célèbre les 10 ans de son groupe The High Flying Birds, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le chanteur mancunien Noel Gallagher.

Le multi-instrumentiste, chanteur et auteur-compositeur-interprète Noel Gallagher en concert pendant le festival Madcool le 11 juillet 2019 à Madrid, Espagne. © Getty / Mariano Regidor/Redferns

C’est Noël avant l’heure avec l'un des frères Gallagher au micro de Popopop aujourd'hui !

Toujours entouré de ses High Flying Birds, Noel Gallagher publie "Back The Way We Came : Vol 1 (2011-2021)", un double album composé de 18 titres dont 2 inédits qui célèbre les 10 ans de carrière du groupe et rappelle l’étendue de leur catalogue (Sour Mash Records).

L'un des titres inédits "Flying on the ground" a été écrit pendant le confinement et le clip à découvrir ci-après a été réalisé par Dan Cadan et Jonathan Mowatt qui se sont largement inspirés du cinéma français de la Nouvelle Vague.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Minutieusement sélectionné et entièrement compilé par Noel, l'albumcomprend des chansons des trois albums de High Flying Birds qui furent Numéro 1 au Royaume-Uni ('Noel Gallagher's High Flying Birds', 'Chasing Yesterday' et 'Who Built The Moon?') et des trois EPs plébiscités par les critiques (Black Star Dancing, This Is The Place et Blue Moon Rising).

Pour en parler Noel Gallagher est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop liste de Noel Gallagher

son film culte : Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone (

son personnage de série préféré : Superman

sa chanson culte : "Let's dance" de David Bowie

La pop culture selon Noel Gallagher

La playlist de l'émission :

- Oasis / "Morning Glory"

- Noel Gallagher's High Flying birds / "Flying on the ground"

- Noel Gallagher's High Flying birds / "Riverman"

- Oasis / "Life forever"

- David Bowie / "Let's dance"