Il était venu en juin dernier nous parler de son manifeste "Le Plus Grand Défi de l'Histoire de l'Humanité", qui à l'époque n'était pas le coronavirus. On réécoute le Popopop d'Aurélien Barrau. A 16h40, Antoine de Caunes et Charlien Roux se connectent avec le rappeur Akhenaton pour parler de son futur LP "Astéroïde".

Aurélien Barrau, astrophysicien spécialisé en relativité générale, physique des trous noirs et cosmologie pendant la 3e Edition du Global Positive Forum à Paris, le 3 décembre 2019. © Maxppp / Aurelien Morissard/IP3 PRESS

16h - L'archive : Aurélien Barrau

"La vie sur Terre est en train de mourir. l'ampleur du désastre est à la démesure de notre responsabilité. L'ignorer serait aussi insensé que suicidaire. Plus qu'une transition, je pense qu'il faut une révolution". Voilà ce qu'écrivait l'astrophysicien dans un tribune du Monde en septembre 2018, tribune signée par 200 personnalités. De cette tribune, il en a fait un livre, ou plutôt un manifeste intitulé Plus Grand Défi de l'Histoire de l'Humanité ; un défi qui donc à l'époque n'était pas le coronavirus.

On réécoute aujourd'hui l'émission du 19 juin dernier, avec Aurélien Barrau

16h40 - L'interview déconfinement d'Akhenaton

Portrait d'Akhenaton rappeur, producteur, réalisateur et animateur de radio et membre emblématique du groupe IAM le 28 septembre 2017. © Maxppp / PHOTOPQR/LE PARISIEN

En ce premier jour du déconfinement, une légende du rap français, membre du groupe marseillais IAM. Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent à distance le rappeur Akhenaton pour parler de la sortie prochaine de son nouveau LP, en solo cette fois-ci ASTEROIDE.

La pop-liste de (dé)confinement d'Akhenaton