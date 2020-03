À l'occasion de la sortie en salle aujourd'hui de "Radioactive", son biopic de Marie Curie, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit la dessinatrice et réalisatrice, Marjane Satrapi.

La scénariste et réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi © AFP / TIZIANA FABI

Elle a commencé sa carrière comme dessinatrice et scénariste de bande dessinée. Elle connait le succès au début des années 2000 avec sa BD autobiographie Persepolis qui retrace son enfance et son adolescence à Téhéran en Iran. 4 tomes publiés entre 2000 et 2003 primés par deux fois à Angoulême et qu'elle adaptera elle-même au cinéma en 2007 qui recevra le prix du jury au festival de Cannes, deux Césars (meilleur Premier Film et meilleure adaptation) et une nomination aux Oscars (catégorie meilleur film d'animation). Après Persepolis, elle obtiendra le fauve d'or à Angoulême pour sa BD suivant : Poulet aux prunes qu'elle adaptera aussi au cinéma en 2011.

Désormais c'est au cinéma qu'on la retrouve. Après les adaptations de ces BD, elle réalise en 2013 La Bande de Jotas, en 2014 l'hilarant et flippant The Voices avec un certain Ryan Reynolds.

Aujourd'hui, elle revient sur grand écran avec Radioactive, l'adaptation du roman Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout de Lauren Redniss, biopic de la vie de Marie Curie. Radioactive avec Sam Riley et Rosamund Pike ça sort aujourd'hui en salle.

Pour en parler, Marjane Satrapi est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop-liste de Marjane Satrapi

Le livre : L'idiot deDostoïevski

Le film : Bruno de Sacha Baron Cohen

La série : elle ne regarde pas de série

La chanson : "Stairways to heaven" de Led Zeppelin

La playlist de l'émission