Pour parler de son autobiographie "Just a story from America", Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'auteur-compositeur-interprète, musicien et écrivain américain Elliott Murphy.

Elliott Murphy, musicien et écrivain américain © Getty / Jordi Vidal/Redferns

Commençant à jouer de la guitare à 12 ans avec son groupe The Rapscallions, Elliott Murphy joue adolescent dans de petits groupes amateurs de rythm'n blues. Il part ensuite pour l'Europe et y renforce sa formation de musicien en jouant dans les rues de nombreuses villes.

Dans "Just a story from America", Elliott Murphy se révèle depuis ses débuts New Yorkais des années 70 jusqu’à nos jours en France. Le monde du rock tel qu’il l’a traversé pendant quarante ans et trente cinq albums.

Pour en parler, Elliott Murphy est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux dans Popopop !

La pop liste d'Elliott Murphy :

Livre : The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald

de F. Scott Fitzgerald Film : Baby the rain must fall de Steve McQueen

de Steve McQueen Personnage de série : Captain Ross Poldark dans Poldark

dans Poldark Chanson : Mother and Child Reunion de Paul Simon

Avant cela, en début pour savoir quoi lire, regarder, écouter et binger pendant le reconfinement, on réécoute les choix pop de Vanessa Paradis , passé par Popopop le 20 février 2019 . Au programme : César et Rosalie, The end of the fucking world, Prince, et Le vol de la Joconde

