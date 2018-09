À l'occasion de la parution de son recueil de poésie 'Les Ronces' (éditions du Castor Astral), Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'autrice Cécile Coulon. En deuxième partie d'émission, la chanteuse québécoise Safia Nolin la rejoindra pour évoquer son prochain album "Dans le noir", à paraître le 5 octobre.

Cécile Coulon, romancière, nouvelliste et poétesse française. Elle vient de faire paraître "Les Ronces" © AFP / Thierry Zoccolan

Poésie et littérature... avec Cécile Coulon

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Cécile Coulon qui vient de faire paraître son premier recueil de poésie aux éditions du Castor Astral et intitulé Les Ronces. Entre les caresses et les crocs, Les Ronces de Cécile Coulon nous tendent la main pour nous emmener balader du côté de chez Raymond Carver.

Née en 1990, Cécile Coulon, auteure de neuf livres, est l’une des meilleures promesses de la littérature française contemporaine. Ses romans Le Roi n’a pas sommeil et Trois saisons d’orage (publiés chez Viviane Hamy, en 2012 et 2017) et son essai Les Grandes villes n’existent pas (publié au Seuil, en 2015) ont été particulièrement remarqués.

Cécile Coulon est lauréate du Prix Mauvais genre en 2012, du Prix du meilleur roman des lecteurs Points en 2014 et du Prix des libraires en 2017.

La pop liste de Cécile Coulon :

• livre culte : Alexis ou le traité du vain combat de Marguerite Yourcenar (1978)

• film culte : Boogie nights de Paul Thomas Anderson (1998)

• chanson culte : "Homeward Bound" de Simon and Garfunkel (tiré de l'album Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, en 1966)

• série culte : Melrose Place de Darren Star

La pop culture selon Cécile Coulon :

C'est tout ce qui nous fait comprendre qu'on n'est pas obligé·e d'être sérieux pour faire les choses sérieusement.

Le Québec acoustique... avec Safia Nolin

Et en deuxième partie d'émission l'autrice-compositrice-interprète québecoise Safia Nolin présente son nouvel album Dans le noir qui paraîtra le 5 octobre. Elle interprète, en live dans Popopop sa reprise de la chanson "D'amour ou d'amitié" de Céline Dion.

