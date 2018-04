A l'occasion de la sortie de son très imposant livre de photographies, Antoine de Caunes reçoit le photographe Richard Bellia. Dans la deuxième partie de l'émission, il sera rejoint par le chanteur Hugh Coltman qui viendra présenter son nouvel album aux sonorités jazz.

Il est le photographe français spécialisé dans les portraits de musiciens depuis les années 1980. Il achète son premier appareil photo et l’inaugure par un concert gratuit de Bijou et Lili Drop. Trois semaines plus tard, c'est la révélation lorsqu'il assiste au concert du groupe The Cure.

« The Cure est le groupe que j’ai le plus photographié. Robert Smith, sa gueule, son look, ses chansons, son jeu de guitare, sa voix et ses fans insupportables, tout cela constitue une matière passionnante ».

Au milieu des années 1980, il décide d'en faire son métier et part s’installer à Londres où la scène rock y est plus intense. Il travaille alors pour plusieurs magazines anglais, notamment Melody Maker, New Musical Express. Il travaille également pour certains journaux français : Libération, Les Inrockuptibles ou Rocksound. Il quitte Londres en 1992 et décide de vivre partout en Europe.

En 2007, il auto-édite Un Œil sur la musique 1982 - 2007, un recueil de textes et de photos autour de la musique.

Aujourd'hui, il sort Un Œil sur la musique, avec le soutien de l’Aéronef de Lille et une campagne de financement participatif via Ulule. Son livre raconte 35 ans d’aventures à travers 1000 photos, et pèse son poids : 5 kilos

Dans la deuxième partie de l'émission, le chanteur Hugh Coltman, voix de l'année aux Victoires du Jazz en 2017 vient présenter son nouvel album : Who’s Happy ? sorti le 2 mars dernier. Il viendra également interpréter son nouveau single "Hand me downs" en live en fin d'émission.

