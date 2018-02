Antoine de Caunes reçoit le Pape du néo-polar Jean-Bernard Pouy et le siffleur professionnel Fred Radix.

Le grand public l'a connu grâce à ses romans policiers, notamment la collection Le Poulpe dont il est l'un des inventeurs, publié aux éditions Baleine. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit l'écrivain Jean-Bernard Pouy pour parler de son dernier roman : Ma ZAD, paru chez Gallimard.

La pop culture c'est ma maman, la rock culture c'est mon papa.

Dans la deuxième partie de l'émission, Fred Radix, siffleur professionnel (oui c'est un métier) viendra parler de son spectacle Le Siffleur dans lequel il réinterprète les plus grands airs d'opéra, en sifflant.

Ma ZAD

Camille Destroit, quadra, responsable des achats du rayon frais à l'hyper de Cassel, est interpellé lors de l'évacuation du site de Zavenghem, occupé par des activistes. À sa sortie de GAV, le hangar où il stockait des objets de récup destinés à ses potes zadistes n'est plus qu'un tas de ruines fumantes, son employeur le licencie, sa copine le quitte... et il se fait tabasser par des crânes rasés. Difficile d'avoir pire karma et de ne pas être tenté de se radicaliser !

Heureusement, la jeune Claire est là qui, avec quelques compagnons de lutte, égaye le quotidien de Camille et lui redonne petit à petit l'envie de lutter contre cette famille de potentats locaux, ennemis désignés des zadistes, les Valter.

Le roman noir doit assumer une dimension de critique sociale. Dans mon roman on suit l'itinéraire d'un quadra qui se radicalise en suivant des zadistes.

Le Siffleur

Le Siffleur donne vie à un spectacle virtuose et ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes de la musique classique. Historien déjanté, Fred Radix pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force anecdotes, anachronismes et interactions avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche. Un spectacle à hurler de rire à voir au Grand point virgule jusqu'au 30 avril 2018.

La pop liste de Jean-Bernard Pouy

Un film : _Hallelujah les Colline_s réalisé par Adolfas Mekas en 1963

Une série : L'Homme du Picardie réalisée par Jacques Ertaud et diffusée à partir de 1968

Un livre : Le Lézard Lubrique de Melancholy Cove écrit par Christopher Moore, publié en 1999

"Havana Affair" de Ramones sorti en 1976 sur l'album Ramones