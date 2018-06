A l'occasion de la sortie du film "Bécassine" réalisé par Bruno Podalydès, Antoine de Caunes reçoit le frère du réalisateur, qui joue Aldebert Proey-Minans. En fin d'émission, notre pop chroniqueur Renan Cros vient nous parler jeu-vidéo.

La pop culture a le visage de mon oncle Olivier, tout droit venu des années 70, c’est un être aux cheveux longs, rouflaquettes et pattes d’eph, peignant des jets de couleurs sur des toiles pizzas, tout en écoutant Donovan et les Beatles. D. Podalydes

Bécassine est née en 1905 dans le magazine pour petite fille La Semaine de Suzette. Le personnage, au départ créé pour remplir une page blanche du magazine connait un succès important et revient dès le numéro suivant. A partir de 1913, elle fait l'objet de véritables bandes-dessinées qui relatent ses aventures. Jusqu'en 1939, 25 albums sur son histoire paraîtront, tous dessinés par Pinchon.

Aujourd'hui, Bécassine fait son retour au cinéma grâce à un film réalisé par Bruno Podalydès avec Emilie Bayart qui joue la servante bretonne.

Pour en parler, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit un acteur, comédien et metteur en scène, le 505ème pensionnaire de la Comédie-Française, Denis Podalydès. Dans Bécassine, il interprète Adelbert Proey-Minans .

J'ai beaucoup pensé à ma grand-mère pour camper le personnage du film.

Bécassine ! est le huitième film de Bruno Podalydès et pour la huitième fois, il dirige, son frère. Tous les deux ont commencé le cinéma très jeunes. Leur père pharmacien et passionné de cinéma leur faisait refaire les scènes des classiques hollywoodiens. Dans le duo des frères Podalydès, l'un imagine les scénarios les plus fantaisistes et l'autre interprète les personnages farfelus imaginés par son frère.

Jouer avec mon frère est incontestablement un plaisir lié à l'enfance.

En fin d'émission, notre pop journaliste Renan Cros viendra, à l'occasion de l'E3, le plus grand salon de jeu-vidéo du monde, parler des nouveautés en matière de jeux-vidéo français.

Denis Podalydès met en scène Le triomphe de l'amour aux Bouffes du nord, du 15 juin au 13 juillet, avec notamment Jean-Noël Brouté, également à l'affiche de Bécassine.

Les pop-news de Charline Roux

Le teaser du jeu-vidéo Kingdom Heart III vient d'être dévoilé

Kanye West a participé à la version américaine d'Une Famille en Or

La bande annonce de First Man, le biopic de Neil Armstrong, réalisé par Damien Chazelle avec Ryan Gosling est sorti

La pop liste de Denis Podalydès

Le film : Phantom of the Paradise, film musical réalisé par Brian de Palma, sorti en 1975