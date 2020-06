16h dans Popopop, on rembobine l'émission du 6 septembre 2018 avec le DJ et producteur Cerrone. A 16h40, Antoine de Caunes et Charline Roux se connectent avec l'acteur Jean Reno à l'occasion de la sortie sur Netflix du nouveau film de Spike Lee "Da 5 Bloods"

L'acteur Jean Reno le 27 février 2019 à Madrid, Espagne. © AFP / BORJAB.HOJAS / NURPHOTO / NURPHOTO

16h - L'archive : Cerrone

Il était venu dans le studio de Popopop en septembre 2018 pour nous parler de la réédition en version instrumentale de son tube "Supernature" qui figurait dans la BO du film Climax de Gaspard.

On rembobine aujourd'hui le Popopop du pape français du disco, Marc Cerrone. Le 7 février dernier, il sortait son nouvel album DNA, un retour à l'ADN originel du disco.

16h40 - L'interview déconfinement : Jean Reno

Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent à distance un monstre de la pop-culture. Il a été Mufasa dans le Roi Lion, Le Nettoyeur dans Nikita, Léon, Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs, Bézu Fache dans Da Vinci Code, Franz Krieger dans Mission Impossible.

Le pop-culture, c’est ma jeunesse, c’est notre jeunesse, tout ce qu’on garde au long de la vie. Pour moi, ce sont les années 70 et cette musique-là, les pantalons patte d’éléphant, les pulls qui dévoilaient le nombril.

Il est aujourd'hui à l'affiche du nouveau film de Spike Lee, Da 5 Bloods, frères de sang. Il y incarne Desroche, un mystérieux marchand français qui a fait fortune dans l'achat et la vente de produits de tous types et qui va aider les frères de sang (les vétérans afro-américain de la guerre du Vietnam) - ou "Bloods"- à convertir le potentiel trésor de leur commandant Stormin' Norman en devises et transférer l'argent sur des comptes offshore.

Jean Reno est l'invité de Popopop. Le film de Spike Lee Da 5 Bloods, frères de sang est disponible dès aujourd'hui sur Netflix.

La pop liste de déconfinement de Jean Reno