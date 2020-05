Ils étaient venus en juin dernier nous parler de la comédie "Yves" de Benoit Forgeard. On réécoute le Popopop de Doria Tillier et Philippe Katerine. A 16h40, Antoine de Caunes et Charline Roux se connectent avec le réalisateur Michel Hazanavicius.

Philippe Katerine, auteur-compositeur-interprète, acteur, réalisateur et écrivain sur scène pendant les Victoires de la Musique le 14 février 2020. © AFP / Alain JOCARD

16h - L'archive : Doria Tillier et Philippe Katerine

Yves c'est l'histoire d'un frigo et c'est aussi le titre de la comédie de Benoit Forgeard dont étaient venus nous parler Doria Tillier et Philippe Katerine en juin dernier.

Jérem (William Lebghil) qui s'imagine déjà star du rap s'installe dans la maison de sa mamie pour y composer son premier disque. Il y fait la rencontre de So (Doria Tillier), mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie…

Yves est toujours disponible en VOD et DVD

16h40 - L'interview confinement de Michel Hazanavicius

Le réalisateur, scénariste, producteur, monteur et acteur Michel Hazanavicius sur France Inter le 6 février 2020. / Capture d'écran/YouTube/France Inter

Il était venu il y quelques semaines nous présenter son dernier film Le Prince Oublié avec Omar Sy, aujourd'hui disponible en VOD et en DVD à partir du 17 juin prochain.

Le 28 mai prochain il publiera le livre La Classe américaine co-écrit avec Dominique Mézerette aux éditions Allary, un livre dans lequel il revient sur son téléfilm / grand détournement diffusé en 1993 sur Canal .

On le retrouvera aussi sur Canal le 26 mai prochain dans le premier numéro de « Magistrale », une collection de master-classes dans laquelle des artistes racontent les différentes étapes de leur processus de création.

Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent à distance le réalisateur Michel Hazanavicius

La pop-liste de (dé)confinement de Michel Hazanavicius