Antoines De Caunes et Charline Roux rendent hommage au créateur qu'était Karl Lagerfeld, et pour compléter cette émission spéciale mode ils accueilleront en seconde partie d'émission Ian Bonhôte et Peter Ettedgui, auteurs d'un documentaire sur Alexander McQueen.

Karl Lagerfeld, lors du défilé Automne-Hiver de Chanel (07 juillet 2009, Paris) © Getty / Alain Benainous

Il est journaliste pour l'émission Un jour, un destin et auteur du documentaire Karl Lagerfeld, être et paraître. Le 6 février dernier, il publiait aux éditions Fayard Le Mystère Lagerfeld. Un livre qui essaye de percer le mystère derrière les lunettes noires, le grand col blanc et le catogan.

Pour rendre hommage à la légende Karl Lagerfeld, couturier qui a officié chez Balmain, Jean Patou, Chloé mais surtout Fendi et Chanel, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le journaliste Laurent Allen-Caron.

En deuxième partie d'émission, ils accueillent Ian Bonhôte et Peter Ettedgui qui signent un documentaire sur l'enfant terrible de la mode britannique : Alexander McQueen. Un documentaire qui compile des vidéos d'archives inédites du couturier britannique et qui sortira en salle le 13 mars prochain.

"La pop-culture pour moi c'est la télévision des années 80, donc l'Académie des Neufs et Jean-Pierre Foucault"

La pop liste de Laurent Allen-Caron

Le livre : Chambre avec vue réalisé par James Ivory

Chambre avec vue réalisé par James Ivory Le film : Mrs Dalloway, écrit par Virginia Woolf

: Mrs Dalloway, écrit par Virginia Woolf La série : Californication créée par Tom Kapinos

: Californication créée par Tom Kapinos La chanson : "Ouverture" d'Etienne Daho

La playlist de l'émission