Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit les rockfarmers des Landes : The Inspector Cluzo à l'occasion de la sortie de leur nouvel album : "Brothers in ideals". En fin d'émission, Bob Geldof à l'occasion de la reformation des Boomtown Rats.

Le duo s'est rencontré dans les années 1990 au sein des Wolfunkind, groupe rock et funk originaire de Mont-de-Marsan dans les Landes.

En 2007, les Wolfunkind se séparent et Laurent et Mathieu créent The Inspector Cluzo, inspiré du nom du célèbre détective dans le film La Panthère rose. En 2008, ils sortent leur premier album The Inspector Cluzo, un album qu'ils produisent eux même avec leur label Ter a Ter. Leur album est notamment remarqué au Japon où ils se produisent au Fuji Rock Festival, le plus important festival de musique rock du Japon.

Leur philosophie : le Do it yourself, comprendre tout faire par eux même. Une philosophie qui fonctionne puisqu'en 13 ans, ils se sont produits dans une cinquantaine de pays, du Japon à l'Argentine, en passant par l'Afrique du Sud ou la Colombie avec quasiment 900 dates.

Depuis 2013, ils ne sont plus seulement chanteurs. Dans leur ferme "Lou Casse" (le chêne en langue gasconne) dans le petit village d'Eyres-Moncube (300 habitants à une vingtaine de kilomètre de Mont-de-Marsan), ils gavent environ 200 oies par an et produisent ainsi foie gras, rillettes et autres confits ; des produits qu'ils vendent généralement à la fin de leurs concerts.

Aujourd'hui, ils rééditent leur dernier album (We the people of the soil) en version unplugged, un nouvel album intitulé Brothers in ideals. Pour l'occasion, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le duo de rock-farmers gascon le plus célèbre du monde : The Inspector Cluzo.

Vous pourrez également les retrouver cet été en concert, notamment au Hellfest de Clisson le 19 juin prochain, mais aussi à Copenhague, Glasgow, Dublin ou encore Oslo. Toutes leurs dates sont à retrouver ici.

Le come back des Boomtown Rats

En deuxième partie d'émission le mythique Bob Geldof viendra nous présenter le nouvel album des Boomtown Rats intitulé Citizens of Boomtown et qui paraîtra demain vendredi 13 mars.

En cette année du rat, les Boomtown Rats se reforment et publient un septième album après 36 ans d'absence. "Trash Glam Baby" en est le premier single.

