A l'occasion de la sortie du nouvel album d'AC/DC "Power Up" qui sortira le 13 novembre, Antoine de Caunes reçoit le guitariste mythique Angus Young.

Le guitariste soliste, compositeur et cofondateur du groupe de hard rock AC/DC, Angus Young sur scène au Madison Square Garden le 14 septembre 2016 à New York. © Getty / Kevin Mazur / WireImage

Battez tambours et sonnez les "hells bells" car les foudres d'AC/DC sont de retour !

Le groupe mythique australien sort ce vendredi 13 novembre son nouvel album intitulé Power Up et n'a rien perdu de son énergie électrique comme en témoigne le premier single "Shot in the dark" sorti le 7 octobre.

Pour cet évènement mondial, Antoine de Caunes reçoit dans Popopop le guitariste légendaire Angus Young... en tenue d'écolier of course !

Pour ce nouvel opus depuis 2014, le groupe a retrouvé le producteur Brendan O'Brien qui a tenu la barre de Black Ice en 2008 et de Rock Or Bust en 2014.

AC/DC c'est avant tout plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde. Ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame® en 2003. Le groupe a également remporté son premier GRAMMY® Award dans la catégorie "Meilleure performance hard rock" pour "War Machine" en 2010. Et ils n'ont cessé de remplir des stades sur plusieurs continents.

Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd, et Stevie Young font jaillir une nouvelle fois la foudre avec 12 titres attendus par des millions de fans.

La pop liste d'Angus Young

livre culte : "j'ai lu récemment un livre consacré à la Révolution Française et en conséquence de cela j'en ai lu plein d'autres".

film culte : Le Grand sommeil d'Howard Hawks avec Humprey Bogart (1946)

chanson culte : "Manic depression" par Jimi Hendrix

personnages de série tv préféré : La Famille Addams (1964)

La pop culture selon Angus Young

La playlist de l'émission :

- "Shot in the dark" / AC/DC