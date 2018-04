La présipauté du Groland a 25 ans. Un anniversaire qui sera fêté sur Canal+ samedi 14 avril et dans Popopop. Pour célébrer ce 25ème anniversaire en grande pompe, Antoine de Caunes reçoit trois figures grolandaises : Jules-Edouard Moustic, Gustave Kervern et Benoit Delépine

25 ans de Groland - LA PARADE DE GROLAND ENTRE L'OUSTAL RUE MALCOUSINAT ET LA RUE DU TAUR EN PASSANT PAR LA PLACE DU CAPITOLE LE PRESIDENT SALENGRO HARANGUE LA FOULE SUR UNE JEEP © Maxppp / MICHEL VIALA

Gustav Kervern : La pop culture c’est tout ce qui ne fait pas appel au cerveau ; Benoit Delépine : pour moi c’est définitivement la musique des auto-tamponneuses »

Pour célébrer comme il se doit le 25ème anniversaire de la plus célèbre des présipautés, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit les fondateurs du Groland : Jules Edouard Moustic, Benoit Delépine et Gustave Kervern.

"C'est pas fin-land ici c'est Groland"

Le slogan de la "présipauté" martelé depuis 25 ans maintenant sur Canal+. Ils étaient deux au départ pour créer ce pays imaginaire : Jules-Edouard Moustic et Mickael Kael ; alias Christian Borde et Benoit Delépine. En 1993, Groland était une pastille de l'émission Ce soir avec les nouveaux, intitulée "Les Nouvelles". Puis la pastille a changé de nom et d'émission. "Les Nouvelles" sont ainsi devenues "Les Nouvelles Neuves", puis "Canal International" et enfin "le 20h20", toutes diffusées dans Nulle Part Ailleurs.

En 2001, le Groland prend son indépendance et devient une véritable émission sur la chaine cryptée, changeant régulièrement de nom : Groland Sat, 7 jours au Groland, Bienvenue au Groland, Groland Magzine, Groland.con, Made in Groland et, depuis septembre 2016, Groland Le Zapoï.

Au fil des années, Groland est quasiment devenu un pays à part entière, avec ses institutions, ses coutumes et ses habitants. Groland est présidé à vie par le président Christophe Salengro (qui nous a malheureusement quittés en mars dernier). La devise de la présipauté : « Groland, je mourrirai pour toi ! ». Depuis 2005, le Groland a même créé son festival international du film, le Fifigrot, organisé à Quend (dans la Somme) puis à Toulouse depuis 2012.

Groland c'est le meilleur des Ephad, les petits vieux y sont heureux. Charline Roux

A l'occasion des 25 ans de la présipauté, mais également pour rendre hommage à Christophe Salengro, Canal+ organise une soirée spéciale, exceptionnellement en clair, samedi 14 avril entre 20h35 et 22h20. Une soirée durant laquelle sera diffusé le Top25 GRD, un documentaire présenté par Pierre Bellemare retraçant l'aventure grolandaise depuis 25 ans. "Un film à voir à jeun et de préférence allongé" d'après Pascal Aznar. En deuxième partie de soirée, ce sera Le Gros Métrage, comédie écrite et réalisée par Jules Edouard Moustic et Benoit Delépine, qui sera diffusé.

C'est rassurant de voir qu'il y a tant de gens qui aiment la connerie. G. Kervern

La Gro Liste de Jules Edouard Moustic, Benoit Delépine et Gustave Kervern

Un jeu vidéo : Le Casse Briques apparu en 1975 avec le jeu Breakout

apparu en 1975 avec le jeu Breakout Un livre : Vuillemin beau et méchant écrit par Virginia Ennor, publié en janvier dernier

Un film : Ni Juge, ni soumise , le premier long métrage de Jean Libon et Yves Hinant, les créateurs de Strip Tease

, le premier long métrage de Jean Libon et Yves Hinant, les créateurs de Strip Tease Une série : Father Ted, série britannique de la fin des années 90 qui raconte les mésaventures de trois prêtres et de leur gouvernante