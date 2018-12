Antoine de Caunes s'est rendu à New York pour l'interview du siècle...

Bruce Springsteen en concert pour la soirée spéciale "Springsteen on Broadway", le 14 mars 2018 à New York ! © Getty / Kevin Mazur/Getty Images for SiriusXM

Au menu de Popopop aujourd'hui, un grand moment de radio, que d'aucuns qualifieront de « moment de grâce ». Une rencontre au sommet entre le boss et le boss. Parce que pour son anniversaire, Antoine de Caunes ne se refuse rien - et la direction de France Inter non plus, il s'est envolé pour New York pour y retrouver son idole : le seul, l'unique Bruce Springsteen.

Actuellement à Broadway où il présente un spectacle intimiste jusqu'au 15 décembre, la légende du rock américain nous a accordé cette interview exclusive, à quelques jours de la sortie de son album Springsteen on Broadway et de la sortie sur Netflix du documentaire consacré à sa résidence... Deux sorties très attendues qui viennent clôturer pas moins de 236 shows. Pour l'occasion, France Inter consacre toute une semaine à l'artiste international, pendant laquelle vous pourrez entendre quelques titres de l'album en avant-première !

Et pour vous, Bruce Springsteen, c'est quoi la pop culture ?

L'essence de la pop culture, c'est d'être à l'écoute de son temps, de renvoyer au public l'image de son époque, de se poser comme un miroir qui en même temps reçoit et réfléchit sur ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons...

La "pop-list" de Bruce Springsteen

Le livre culte : L'Amour au temps du choléra, de Gabriel Garcia Márquez (1985)

Le film culte : The Searchers, de John Ford (1956)

La chanson culte : Toutes les chansons de Chuck Berry

La série culte : The Sopranos, de David Chase (1999-2007)

J'ai grandi dans les années 1950-1960, à l'âge d'or du rock'n'roll, de sorte que j'ai pu découvrir les pionniers de cette forme d'art. Alors quand je me retourne sur tout cela, je me dis que j'ai eu de la chance dans ma vie...

Depuis plus d'un an, cinq soirs par semaine, au Walter Kerr Theater de New York, Springsteen revisite son répertoire et livre à son public quelques souvenirs personnels, se racontant en mots et en musique. Une résidence à Broadway entamée en octobre 2017, inspirée par un concert donné à la Maison Blanche, et qui aboutit à ce one-man show prévu pour durer six semaines, et finalement prolongé à trois reprises. Une façon de jeter un regard introspectif sur sa vie, comme une thérapie.

Il y a un jeu d'acteurs. J'ai déjà fait le spectacle 226 fois, donc j'ai l'habitude, mais à chaque fois il faut respirer un grand coup et se plonger dans le personnage qui n'est ni tout à fait fictif, ni complètement réaliste. C'est une expérience qui me plaît, c'est assez thérapeutique.

Bonus : Springsteen on Broadway, "Thunder Road" (Netflix)