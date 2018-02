Antoine de Caunes reçoit le comédien Michel Fau actuellement dans Douce-Amère au théâtre des Bouffes parisiens et la troupe de Priscilla, folle du désert pour un medley live de leur spectacle.

Michel Fau à la cérémonie des César en 2016 © AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit le comédien Michel Fau.

Après quatre nominations aux Molières et un nomination aux Césars pour le film Marguerite, il vient aujourd'hui présenter la pièce Douce amère écrite par Jean Poiret en 1970 qu'il a mis en scène et dont il tient le premier rôle aux côtés de Mélanie Doutey.

Dans la deuxième partie de l'émission, la troupe de la comédie musicale Priscilla, folle du désert, au casino de Paris jusqu'au 17 mars viendra parler du spectacle et interpréter un medley des chansons en live. Ils réaliseront la 100ème représentation ce jeudi 15 février.

Douce amère

Élisabeth (jouée par Mélanie Doutey) a aimé Philippe (joué par Michel Fau) pendant huit ans. Aujourd'hui, le couple s'est usé. Sous le regard circonspect du mari délaissé, nombreux sont alors les prétendants qui gravitent autour de cette femme libre, moderne et séduisante. Étourdie par ce manège sentimental, Élisabeth saura-t-elle résister à l'angoisse envahissante d'une inéluctable solitude ?

Un spectacle à retrouver au théâtre des Bouffes Parisiens jusqu'au 22 avril 2018

Priscilla, folle du désert

C’est l’histoire tout aussi fantasque que le film, haute en couleurs, généreuse et drôle, de 3 amis qui s'apprêtent à traverser le désert australien, de Sydney à Alice Springs, pour y présenter leur spectacle de Drag queen. Ils optent pour un bus qu'ils baptisent Priscilla pour le voyage de leur vie. Sur la route, ils ne trouvent pas que l'amour et l'amitié, mais bien plus que ce qu'ils n'auraient osé imaginer.

Un voyage rythmé par les plus grands tubes de la musique disco de tous les temps, de Tina Turner à Gloria Gaynor, d’Aretha Franklin à Earth, Wind & Fire, de Madona à Kylie Minogue , Cyndi Lauper...

L'affiche de Priscilla Folle du Désert © Radio France

La pop liste de Michel Fau

Un livre :L'Idiot écrit par Fiodor Dostoïevski publié entre 1868 et 1869 dans Le Messager russe.

Un film : Casanova réalisé par Federico Fellini en 1976.

Une chanson : "En résumé... en conclusion" de Françoise Hardy sortie en 1989