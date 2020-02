A l'occasion de la diffusion sur Arte de la série "Amour fou", Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le comédien Finnegan Oldfield. En fin d'émission, la chanteuse Ayo en live.

Le comédien Finnegan Oldfield en juin 2019 et la chanteuse Ayo en 2016 © Dominique Charriau/Getty et Leemage/AFP

Il fait parti de la fameuse nouvelle génération du cinéma français. Nommé à deux reprises pour le césar du meilleur espoir masculin en 2016 pour Les Cowboys et en 2018 pour Marvin ou la belle éducation, il s'est d'ailleurs fait remarquer lors de cette dernière nomination en s'énervant car n'ayant pas été récompensé de la statuette. Mais, bien évidemment, ce n'était que du cinéma.

Aujourd'hui, il est à l'affiche de Amour Fou, la nouvelle mini-série d'Arte, récompensé à trois reprises au dernier festival des créations audiovisuelles de Luchon, dont le prix de la meilleure série et celui du meilleur scénario.

Le pitch : Rebecca et Romain sont mariés. Un bonheur apparemment sans nuage jusqu'à l'arrivée du frère de Romain, Mickaël et de sa petite amie Émilie. Une nuit, Romain et Rebecca surprennent Mickaël chargeant un tapis roulé dans son coffre. Le lendemain, ils réalisent qu’Emilie a mystérieusement disparu…

Amour Fou c'est déjà en ligne sur le site Arte.tv et ce sera diffusé le 20 février prochain.

Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent l'acteur Finnegan Oldfield.

Dans la deuxième partie de l'émission, ils accueillent la chanteuse germano-nigériane Ayo, en live sur la scène de Popopop et au micro pour parler de son nouvel album :Royal

Le pop évènement du jour

C'est évidemment le nouveau clip de Philippe Katerine avec Angèle et Chilly Gonzales disponible ici

La pop liste de Finnegan Oldfield

Le livre : La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole

de John Kennedy Toole Le film : The Firm réalisé par Alan Clarke

La série : The Fawlty Towers diffusée sur la BBC 2

La chanson : "Sometimes" de John Holt

La playlist de l'émission