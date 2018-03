On l'a dit moribond mais le genre western ne cesse d'inspirer, comme en témoigne la sortie du très beau film "Hostiles". Antoine de Caunes rend hommage au genre avec le réalisateur et cinéphile Bertrand Tavernier.

Bertrand Tavernier en octobre 2017 à Lyon au Festival Lumière © Getty / Sylvain Lefevre

Hostiles, le dernier western réalisé par Scott Cooper avec Christian Bale et Rosamund Pike sortira dans les salles obscures le 14 mars prochain. Lucky Luke, Le Bon, la brute et le truand, et plus récemment The Revenant réalisé par Alejandro Gonzales Inaritu, oscar du meilleur acteur pour Leonardo di Caprio ou encore le documentaire America, en salle également le 14 mars ; le Western est partout dans la pop culture, des romans aux documentaires, en passant par la bande-dessinée, les séries, le cinéma et même au théâtre (La loi du marcheur par Nicolas Bouchaud). Le Western se devait donc d'être dans Popopop.

Je prête toujours attention à la représentation d’une ville dans un western, un bon réalisateur ne se contente pas de recycler un décor. B. Tavernier

Pour en parler, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux, reçoit un spécialiste du genre. Il dirige la collection "L'ouest le vrai" chez Actes Sud, et présente le film Bronco Appache édité chez Sidonis Calysta, spécialiste du western. Le réalisateur et auteur Bertrand Tavernier est l'invité de Popopop.

La pop culture c’est prendre au sérieux une culture qui ne se prend pas au sérieux. B. Tavernier

Dans la deuxième partie de l'émission, notre cow boy de la pop culture, Renan Cros viendra nous parler du western dans les séries, notamment de Godless, la production western de Netflix et du blockbuster de HBO : Westworld, produit par J.J Abrams qui reviendra sur les écrans à partir du 22 avril.

La western liste de Bertrand Tavernier :

Un film : La Chevauchée des bannis réalisé par André De Toth et sorti en 1959.

Une série : Deadwood créée par David Milch d'après le roman éponyme de Pete Dexter et diffusée entre 2004 et 2006 sur HBO