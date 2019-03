Antoine De Caunes et Charline Roux reçoivent l'artiste Keren Ann pour son nouvel album, ainsi que la journaliste Sophie Rosemont qui sort le livre "Girls Rock" !

La chanteuse Keren Ann, photographiée le 05 juin 2018 à Paris © AFP / Foc Kan

La compositrice et parolière Keren Ann vient faire un tour dans Popopop pour nous parler de son nouvel album Bleue, réalisé par ses soins de bout en bout. Il s'agit de son huitième album, et il sortira le 15 Mars prochain. L’épicentre de la création de Bleue a été son studio personnel, avec des échappées au mythique Ferber, à Motorbass, et à New York pour enregistrer des cordes ou des vents.

Elle sera en concert à l'Olympia le 24 Octobre, et avant cela à Rennes les 24, 28 et 23 Mai avec l'orchestre symphonique de Bretagne, et en tournée aux quatre coins du monde.

La pop culture selon Keren Ann :

Le populaire accessible, sexy qu'on peut aimer et qu'on est fier d'aimer.

La pop liste de Keren Ann :

Un livre : Frankenstein - Mary Shelley

- Mary Shelley Un film : The Man Who Shot Liberty Valance - John Ford

- John Ford Une musique : Boots Of Spanish Leather - Bob Dylan

- Bob Dylan Une série : Seinfeld - Jerry Seinfeld et Larry David

En seconde partie d'émission, c'est la journaliste Sophie Rosemont qui rejoint l'équipe de Popopop. On la connaît plus traditionnellement pour sa participation à La Dispute sur France Culture, mais elle vient aujourd'hui pour parler de son livre Girls Rock ! consacré aux femmes dans le rock'n'roll, sortie la 14 Mars aux éditions du Nil.

La playlist de l'émission :