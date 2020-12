Pendant qu'elle prépare un tour du monde "Trinitrip" qu’elle fera en direct sur Twitch pour fin 2021, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent la youtubeuse et streameuse professionnelle MythixTrinity.

Elle prépare actuellement un tour du monde "Trinitrip" qu’elle fera en direct sur Twitch pour fin 2021 pour « partir à la rencontre d'autre culture, visiter et aider des associations, avec un tour de France un peu avant en fonction de la situation sanitaire bien sûr ».

Entre jeux video, cuisine, visites et discussions, sa chaîne Twitch présente un contenu très varié et rassemble 183 000 abonnés et plus de 7 millions de vues.

Avant cela, en début pour savoir quoi lire, regarder, écouter et binger pendant le reconfinement, on réécoute les choix pop de Kayane, passée par Popopop le 17 janvier 2020. Au programme : Le Manga Berserk, Princesse Mononoke, Game Of Thrones et Eye of the tiger...

La pop liste de MythixTrinity

Son livre culte : American Psycho de Brett Easton Ellis

de Brett Easton Ellis Son film culte : Terminator 2 de James Cameron

de James Cameron Son personnage de série culte : Hal dans Malcolm

dans Malcolm Sa chanson culte : Du Hast - Rammstein

Le son qui lui évoque la pop culture :

Le son de lancement de la playstation one

Pop News : Bruce Springsteen et le E Street Band en direct du Saturday Night Live :

