A l'occasion de leur prime "Ce soir c'est Palmashow" qui sera diffusé demain sur TF1, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow

Le Palmashow, duo d'humoristes composé de Grégoire Ludig et David Marsais, le 27 août 2016 à Angoulême. © AFP / Yohan BONNET

"Ce soir c'est Palmashow", enfin demain soir ce sera Palmashow sur TF1. "Ce soir c'est Palmashow" c'est le titre de leur prime dont on parle aujourd'hui dans Popopop. Aujourd'hui, on parle de ce soir mais qui aura en réalité lieu demain et pour en parler plus clairement, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Grégoire Ludig et David Marsais alias Le Palmashow.

Avec des invités prestigieux, dont Benoit Poelvoorde, Fred Testot, Florence Foresti, Pio Marmai, Pascal Legitimus, Kad Merad, Elie Semoun, Bérangère Krief, Jérome Commandeur, Alain Chabat et Anais Demoustier ils parodient toute la télévision et bien plus. Au programme, des faux programmes, des fausses pubs, des fausses séries et des fausses chansons toutes aussi drôles que les vraies.

Ce soir c'est Palmashow, c'est donc demain soir à 21h sur TF1

La pop culture selon le Palmashow

"C'est la capacité à oublier un instant qu'on a trouvé très cool, avec un soupçon de résilience. La pop culture tout le monde peut y avoir accès. C'est une culture on baigne tous et dans laquelle je suis en train de me noyer. C'est les gens qu'on voit, qu'on aime, pour qui on a des coups de cœur."

La pop liste du Palmashow