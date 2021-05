A l'occasion de la parution de son 40ème album "Surrounded by time", Antoine de Caunes et Charline Roux ont pu s'entretenir avec Tom Jones.

Le chanteur Tom Jones aux BRIT Awards à l'O2 Arena le 18 février 2020 à Londres, en Angleterre. © Getty / Jim Dyson / Redferns

The Voice est aujourd'hui l'invité exceptionnel d'Antoine de Caunes et Charline Roux !

Tom Jones qui vient de fêter fièrement ses 80 ans, nous présente son nouvel album Surrounded by time, coproduit par Ethan Johns et Mark Woodward. Ce nouvel opus contient des titres qui ont marqué l'artiste tout au long de son impressionnantes carrière, et s'ajoute à cela un titre inédit "One more cup of coffee".

"L'année dernière, pendant le confinement et après cinq and d'évolution et changements personnels, j'ai pu laisser surgir ma créativité via la musique. Chaque titre raconte une histoire qui fait écho avec ce que j'ai vécu a un moment donné dans ma vie".

Il sera en concert le 8 septembre au Grand Rex.

Pour en parler d'avantage Tom Jones est l'invité exceptionnel de Popopop !

La pop liste imaginée de Tom Jones

S'il devait être un livre : Histoire de Tom Jones , enfant trouvé d’ Henry Fielding, publié en 1749

, enfant trouvé d’ Henry Fielding, publié en 1749 Si il devait être un film : Mars Attacks de Tim Burton, sorti en 1996

de Tim Burton, sorti en 1996 Si il devait être un personnage de série tv : l'ange gardien de Carlton Banks qu'il incarne dansLe Prince de Bel Air

La chanson choisie par Tom Jones

“Great Balls of Fire” par Jerry Lee Lewis

La playlist de l'émission :