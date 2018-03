Pour parler pop, slam et cinéma Antoine de Caunes reçoit Grand Corps Malade et la chanteuse belge Angèle.

Grand Corps malade en février 2018 à Paris © Getty / Pascal Le Segretain

Le grand public l'a découvert en même temps que son genre musical. C'était en 2006 quand Grand Corps Malade sortait son premier album Midi 20. Deux Victoires de la musique plus tard (catégorie révélation scène et album révélation), des tournées dans toute la France, trois autres albums, un livre paru en 2012 et un film Patients, adapté de son livre éponyme. Un film vu par plus d'un millions de spectateurs et nommé quatre fois aux Césars cette année, dont meilleur premier film et meilleur film.

Aujourd'hui, il revient avec son cinquième album, Plan B, dans lequel il explique que sa carrière d'artiste n'était qu'un plan B. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Grand Corps Malade alias Fabien Marsaud.

Dans la deuxième partie de l'émission, l'équipe de Popopop reçoit la nouvelle sensation de la pop Belge : Angèle. En seulement deux singles et deux clips vus des millions de fois sur YouTube, elle s'est faite une place de choix dans le monde de la pop.

La pop liste de Grand Corps Malade

Un livre : Le roi des aulnes , écrit par Michel Tournier publié en 1970 et prix Goncourt la même année

Un film : Amadeus réalisé par Miloš Forman, sorti en 1984

Une chanson : "Mistral Gagnant" de Renaud sortie en 1985

Une série : La petite maison dans la prairie, créée Michael Landon d'après le roman de Laura Ingalls Wilder

Un jeu-vidéo : Tétris créé par Alekseï Pajitnov en juin 1984

La pop culture selon Grand Corps Malade :