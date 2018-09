A l'occasion de la parution de son premier roman Wild side, Antoine de Caunes reçoit Michael Imperioli, comédien, connu pour son rôle de Christopher Moltisanti dans "Les Sopranos".

Michael Imperiolo, acteur, producteur et scénariste américain, principalement connu pour son rôle de Christopher Moltisanti dans la série "Les Soprano". © Getty / Slaven Vlasic

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux, reçoit le comédien Michael Imperioli pour son premier roman Wild Side, paru le 29 août dernier, aux éditions Autrement.

Résumé : À seize ans Matthew n'a connu que le quartier du Queens à New York et une existence solitaire avec sa mère. À la faveur d'un héritage inattendu, une nouvelle vie s'offre à lui : Manhattan et ses avenues chics, la fascinante Veronica, ainsi qu'un voisin musicien qui l'embarque dans ses aventures, un certain Lou Reed... Matthew plonge avec eux dans un tourbillon d'amour, d'art, de liberté... au risque de se perdre.

Michael Imperioli est né en 1966 dans l'État de New York. Il a incarné pendant 10 ans Christopher Moltisanti dans la série culte Les Soprano et a tourné dans les films de Martin Scorsese, Spike Lee et Abel Ferrara.

La pop liste de Michael Imperioli

La pop culture selon Michael Imperioli

En ce moment, en Amérique, la pop culture c'est Donald Trump. On allume la télé, et à toute heure du jour ou de la nuit, il est là, il dit des conneries, et c'est devenu un spectacle permanent.

La playlist de l'émission