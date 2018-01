Quand la pop culture s'empare des murs avec le collectionneur de graffitis Yves pagès et la street artiste Miss.Tic...

Miss Tic dépose sa griffe au pochoir sur les murs des villes depuis plus de trente ans, Yves Pagès, auteur et éditeur est aussi un collectionneur fou de graffitis depuis plusieurs décennies. Ensemble ils racontent leurs déambulations urbaines dans Popopop.

Yves Pages

Yves Pagès est né en 1963 à Paris. Après des études littéraires à l’université Paris-VII (et une thèse de doctorat sur L.-F. Céline), il entre en 1998 aux éditions Verticales (fondées en 1997 par Bernard Wallet) dont il est aujourd’hui co-directeur avec Jeanne Guyon.

La POP liste d'Yves Pagès

Je suis très attentif à ce que je vois et j’entends dans la rue, cela compte énormément pour moi.

Depuis une douzaine d'années, l'écrivain-éditeur Yves Pagès a entrepris de photographier systématiquement toutes les inscriptions sauvages sur lesquelles il tombe. Quelques bijoux extraits de cette collecte :

L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne.

NOS DESIRS SONT DESORDRE !

Use your birth certificate as a credit card.

Ta mère la princesse !