A l'occasion de sa participation au Champs Elysées Film Festival, Antoine de Caunes reçoit le comédien Tim Roth.

Tim Roth en septembre 2017 à New York © Getty / Slaven Vlasic

Le Champs Elysées Film Festival se déroule du 12 au 19 juin à Paris. A cette occasion, le comédien et réalisateur Tim Roth donnera une Masterclass ce vendredi 15 juin à 19h. Il présentera également 3 de ses anciens films : Little Odessa de James Gray (1994), Meantime de Micke Leigh (1984) et le seul film qu'il ait réalisé jusqu'à présent The War zone (1999).

Pour cette 7ème édition, la créatrice de ce festival, Sophie Dulac, productrice et distributrice, a plus qu'à cœur d’offrir le meilleur des cinémas français et américains indépendants. 6 longs métrages français et 6 longs métrages américains indépendants composeront les compétitions de longs métrages. Les films concourront pour le Prix du Public et pour le Prix du Jury, qui sera présidé par Serge Bozon.

La pop liste de Tim Roth

livre culte : La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Tool

chanson culte : London's burning des Clash (1977)

film culte :Roma de Federico Fellini

série télévisée culte : The Wire créée par David Simon

La pop culture selon Tim Roth