A l'occasion de la sortie en salle demain de deuxième volet du blockbuster Deadpool, Antoine de Caunes reçoit le héros du film accompagné de son nouvel ennemi : Deadpool en personne et en costume : Ryan Reynolds. En fin d'émission Charline Roux est partie interviewer les acteurs de la série 13 Reasons Why.

Ryan Reynolds © Getty / Lars Niki

Ryan Reynolds

Il est né et a grandit à Vancouver, à l'ouest du Canada. Il commence sa carrière d'acteur à l'âge de 14 ans dans la série canadienne de la chaine Nickelodeon : Fifteen. Après cette première expérience à la télévision, il apparait dans plusieurs autres séries, notamment X-Files et obtient un petit rôle dans Sabrina, l'apprentie sorcière.

En 1997, il obtient le rôle principal (Berg) dans la série Un toit pour trois, diffusée entre1998 et 2001. À la suite de ces prestations remarquées, le succès vient et on lui offre la possibilité de partir à Hollywood. En parallèle, il devient égérie pour la marque de sous-vêtements Calvin Klein.

Il commence au cinéma en 2001, dans des comédies pour la plupart (Petite arnaque entre amis, American Party) ou des films d'action (Blade : Trinity). En 2009, il incarne le rôle principal dans la comédie romantique La Proposition, succès à la fois critique et commercial.

En 2009, il se lance dans les blockbusters de super-héros en incarnant pour la première fois le personnage de Deadpool dans le film sur les origines de Wolverine, un succès au box-office mais un accueil critique mitigé. En 2011, il est choisit pour jouer Green Lantern dans la très attendu adaptation du comic de DC au cinéma. Le film est un échec critique et une réussite mitigée chez les spectateurs. En 2014, la 20th Century Fox annonce le reboot de Deadpool et il est choisi pour incarner une nouvelle fois le super-héros le plus trash du cinéma.

En parallèle, sa carrière prend un tournant plus dramatique puisqu'il est choisi pour jouer dans Captives, écrit par Atom Egoyan. Le film, sélectionné au festival de Cannes en 2014, reçoit un accueil critique très mauvais et est même hué lors de sa projection à Cannes. En 2014, il campe le role principal dans la comédie horrifique de Marjane Satrapi : The Voices.

Aujourd'hui, il incarne pour la troisième fois, l'anti-héros le plus drôle du cinéma : Deadpool. Dans ce deuxième volet, Deadpool devra faire équipe avec des mutants appelée X-Force pour protéger un jeune mutant d'un soldat qui voyage dans le temps. Dans ce nouvel épisode, il devra faire face à Cable (joué par Josh Brolin). Pour parler de son rôle de Deadpool, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit l'acteur canadien Ryan Reynolds.

13 Reasons Why

Dans la deuxième partie de l'émission, Charline Roux est partie à la rencontre d'Alisha Boe et de Brian Yorkey : l'actrice et le showrunner de la série phénomène de Netflix : 13 Reasons Why.

Dans la saison 1, sortie l'an dernier, Clay Jensen, un adolescent de dix-sept ans, recevaitt une boîte contenant sept cassettes de la part d'une de ses amies, Hannah Baker, qui avait mis fin à ses jours quelques semaines plus tôt. Ces sept cassettes, composées chacune de deux faces à écouter, contenaient chacune des treize raisons qui ont poussé Hannah à prendre cette décision. Chaque face correspond également à une personne qu'elle considère comme responsable de son acte. Perturbé par la réception de ces cassettes, Clay va vite découvrir au fur et à mesure des révélations d'Hannah que ses camarades ne sont pas vraiment ce qu'ils laissent paraître.

La première saison, produite notamment par la chanteuse Selena Gomez avait eu un succès retentissant, notamment chez les plus jeunes ; la série abordant les thèmes du harcèlement scolaire et du suicide.

La pop liste de Ryan Reynolds

Un livre : The Dice Man , écrit par Luke Reinhart

, écrit par Luke Reinhart Un film : Paris, Texas réalisé par Wim Wenders sorti en 1984

Une chanson : "White Wedding" de Billy Idol, sorti en 1982 sur l'album Billy Idol

Une série : Happy Days, créée par Gary Marshall, diffusée entre 1974 et 1984 sur ABC