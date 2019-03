Antoine De Caunes et Charline Roux reçoivent l'artiste Brigitte Fontaine au micro de Popopop, et en deuxième partie d'émission c'est Renan Cros qu'ils accueilleront pour une nouvelle chronique.

Brigitte Fontaine, sur la scène du Bataclan (29 juin 2011, Paris) © Getty / David Wolff - Patrick/WireImage

Elle aime plus les chats que les humains et pense qu'elle a 20 010 ans. Elle est aussi la reine des kékés, la queen des zazous, une libellule. Elle est vieille et elle nous "encule" d'après le titre d'un de ses chansons. Elle a aussi collaboré avec les plus grands : Bashung, Sonic Youth, Philippe Katerine, Etienne Daho et Jacques Higelin, entre autres.

Aujourd'hui, elle sort un livre, Paroles d'Evangiles aux éditions du Tripode. Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Brigitte Fontaine.

En fin d'émission, notre pop-chroniqueur se posera une question toute philosophique : Dieu est-il pop ? Pour y répondre, il nous parlera de deux nouvelles séries : American Gods, saison 1 et 2 disponible sur Amazon Prime Video (un nouvel épisode tous les lundis) ; et _Miracle Workers_diffusée sur Warner TV à partir du 30 mars avec Daniel Radcliffe et Steve Buscemi.