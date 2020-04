Il était venu il y a un an nous parler de son dernier album avec son groupe les "Puta Madres", réécoutez aujourd'hui le Popopop de Peter Doherty. En fin d'émission, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le DJ Bob Sinclar pour parler de son confinement.

Pete Doherty auteur-compositeur-interprète de rock en concert le 24 août 2018 à Portsmouth, (Angleterre). © Getty / Joseph Okpako / WireImage

16h - L'archive : Peter Doherty

Il était de passage au micro de Popopop il y a un an pour évoquer son tout dernier album avec son groupe "les Puta Madres" : Paradise Is Under Your Nose, mais aussi pour nous parler de sa passion pour la France et pour la pétanque, un sport à ne pas pratiquer pendant le confinement. Réécoutez à 16h l'interview de Peter Doherty par Antoine de Caunes et Charline Roux.

16h40 - L'interview confinement de Bob Sinclar

Bob Sinclar, DJ, et producteur le 25 mai 2017 à Cannes. © Getty / Foc Kan / FilmMagic

Ce n'est pas parce que c'est le confinement que la fête doit s'arrêter et ça Bob Sinclar l'a bien compris. C'est pourquoi on peut le retrouver tous les jours à 14h en DJ set live sur Facebook pour commencer l'après-midi du bon pied, enfin des deux pieds, c'est mieux pour danser.

La pop-liste de confinement de Bob Sinclar