Bien au chaud dans son studio, mais pour une émission spéciale grand froid, Antoine de Caunes reçoit l'alpiniste Sam Beaugey auteur de "Sales gosses" ainsi que Molécule alias Romain Delahaye, DJ et musicien électro qui sort son nouvel album -22,7°c enregistré au Groenland.

Près de l'Antarctique © Getty / Zi Wang / EyeEm

Alors que les températures remontent et que le redoux semble pointer le bout de son nez, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Sam Beaugey, alpiniste, guide de haute montagne et base jumper pour parler de l'Antarctique dont il revient. Il viendra également présenter son livre, Sales Gosses, paru aux éditions Paulsen.

Un album sous le signe des températures négatives

Dans le deuxième partie de l'émission, le DJ français Romain Delahaye, plus connu sous le nom de Molécule viendra nous parler de son nouvel album : -22,7°C paru sur le label Because. Un album enregistré dans un igloo avec une température de -22,7°C, qui sera également décliné en un livre photo, un film documentaire co-réalisé par Jan Kounen et une expérience de réalité virtuelle. Molécule sera également en concert le 8 mars à l’Elysée Montmartre.

La pop liste de Sam Beaugey

Un livre : La Crucifixion en rose , trilogie écrite par Henry Miller entre 1949 et 1959

Une série : L'Homme qui valait trois milliards, créée par Kenneth Johnson, diffusée entre 1975 et 1986 sur TF1

Une chanson : "Love her madly" des Doors, extrait de l’album L.A. Woman paru en 1971

Un film : Les Valseuses réalisé par Bertrand Blier en 1974