Antoine de Caunes reçoit le styliste Sir Paul Smith et Victor Solf de Her.

Le styliste, Sir Paul Smith © AFP / ERIC FEFERBERG

Jamais 4 sans 5 ! Alors Antoine de Caunes reçoit pour une énième fois et pour notre plus grand plaisir le styliste Sir Paul Smith.

Il vient nous présenter ses prescriptions culturelles pour cette nouvelle année. Il donnera une conférence sur la photographie au Musée des Arts Décoratifs de Paris jeudi. Il présentera sa nouvelle collection dimanche 20 janvier à l'Elysée Montmartre, à l'occasion de la fashion week.

Sir Paul Smith a également signé les costumes du prochain Men in Black International qui sortira en juin. Toujours en lien avec le cinéma, il va créer une collection capsule en collaboration avec Ridley Scott pour les 40 ans du film Alien.

Et en toute exclusivité pour Popopop, Sir Paul Smith s'est entretenu avec Jimmy Page. Nous diffuserons

Les prescriptions culturelles de Sir Paul Smith pour 2019 :

livre : _ The Life and Times of Robert Fraser _de Groovy Bob

_de Groovy Bob film : Roma d'Alfonso Cuaron

d'Alfonso Cuaron musique : Confessin’ the Blues curated by Rolling Stones with artwork by Ronnie Wood

curated by Rolling Stones with artwork by Ronnie Wood programme tv : Reruns of The Old Grey Whistle Test. Specifically Seventies episodes featuring Tom Petty and Patti Smith

La poop culture selon Sir Paul Smith

En deuxième partie d'émission, Antoine de Caunes et Charline Roux recevront Victor Solf du duo Her. Il interprétera en live un nouveau titre de son projet solo : "Bang bang".

Le 2 février, Victor donnera le dernier concert de la tournée de Her. A l'automne dernier, lors d'un concert à Rennes, Victor Solf a annoncé la fin du groupe Her qu'il a mené avec son ami Simon Carpentier, décédé pendant l'été 2017. Formé en 2015, Her se voulait comme « une ode au féminisme » avec son univers soul-pop et sensuel.

Victor Solf se concentrera dès le printemps prochain à une nouvelle vie musicale en solo.